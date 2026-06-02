Damir zasadio lješnjake na 20 hektara, a jedno jutro ga dočekalo neugodno iznenađenje: 'Utukli smo oko 20.000 eura'

Hrvatska poljoprivreda suočava se s novom, ozbiljnom prijetnjom. U zemlji se pojavio opasni invazivni nametnik koji uništava domaće urode, a stručnjaci upozoravaju da je riječ o iznimno prilagodljivom štetniku koji napada više od 400 biljnih kultura. Riječ je o japanskoj bubi, poznatoj i pod nazivom japanski pivac, čija je prisutnost u Hrvatskoj prvi put službeno potvrđena početkom ove godine u zagrebačkoj park-šumi Maksimir. Ovaj kornjaš čvrstog tijela, prepoznatljiv po metalno zelenkastoj boji i bakreno smeđim krilima, u našoj zemlji pronalazi idealne klimatske uvjete za širenje.
Domaći uzgajivači već su na rubu živaca. Klimatske promjene, divljanje troškova proizvodnje i stalna borba s postojećim nametnicima drastično smanjuju urode. Obitelj Krznar, koja uzgaja lješnjake na 20 hektara, tek se oporavila od prethodnih udara, a već ih čeka nova bitka. "Pretprošle godine imali smo jako velike štete od smrdljivog martina, gotovo pola plodova nam je oštetio. Borimo se s ekološkim sredstvima iako sam konvencionalni poljoprivrednik. Utučemo dosta novca, oko 1000 eura po hektaru", rekao je za Dnevnik Damir Krznar, uzgajivač lješnjaka.
Sada ga brine novi neprijatelj, japanski pivac, invazivni štetnik koji napada više od 400 kultura. "Čuo sam da dolazi japanska buba, kontaktirao sam s kolegama koji su imali štete od toga. Bore se kao sa smrdljivim martinima, s istim sredstvima jer drugih i nema", nadodaje Krznar. Kad se nametnik pojavi u nasadima, poljoprivrednici zbrajaju štete. "Dobije tamnu mrlju, iznutra se posuši, istruli. Dobije lošu aromu, pa nije prihvatljiv kupcima", rekao je Filip Krznar, uzgajivač lješnjaka.
Odrasle bube hrane se lišćem, cvjetovima i plodovima, dok ličinke napadaju korijenov sustav biljaka, što može smanjiti prinos. Od poljoprivrednih kultura pretpostavlja se da će najviše biti ugroženi kukuruz i vinova loza. Napada i koštičave vrste voća, kruške, jabuke. Ovo je područje koje njoj odgovara klimatski. To je kornjaš čvrstog tijela, metalno zelenkaste boje i bakreno smeđih krila.
Nalaz je potvrđen u sklopu službenog nadzora, pa je donesen Akcijski plan za sprječavanje širenja. "Ovo su baš lovke čiji je cilj ulov odraslih jedinki kornjaša i mužjaka i ženki. Ovaj je štetnik takozvani autostoper i vrlo se dobro širi na velike udaljenosti prijevoznim sredstvima, i avionskim i cestovnim prijevozom, putnicima", rekla je Maja Pintar iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.
U blizini mjesta nalaza postavljene su 33 lovke koje stručnjaci obilaze svaka dva tjedna. Nadzor će trajati do kraja rujna, kada završava razdoblje leta kornjaša, kojem pripada i japanski pivac. Borbu protiv štetnika dodatno otežava stroga europska regulativa koja ograničava izbor sredstava za zaštitu bilja. "Zbog toga je dovoljno prostora da se bilo kakvi nametnici prošire i to poljoprivrednicima stvara dodatni problem, kako bi na vrijeme suzbili štetnike. Dolazi do nemilosrdnog širenja, a to vidimo ne samo iz ovog i masu drugih primjera", rekao je Mladen Jakopović iz Hrvatske poljoprivredne komore. U slučaju da uoče japanskog pivca, građani se pozivaju da o tome obavijeste nadležne službe.
