Španjolska napravila nešto što nije viđeno od pandemije: 'Cijene ljetovanja drastično su se promijenile'

Nakon godina snažnog rasta cijena i rekordnih turističkih sezona, pojedina španjolska odredišta ovog ljeta prvi put nakon pandemije posežu za značajnim sniženjima kako bi privukla goste. Razlog je usporavanje rezervacija uoči vrhunca sezone, ali i sve veća neizvjesnost na europskim tržištima, koja utječe na odluke milijuna turista. Kako piše španjolski El País, turistički sektor suočen je s neuobičajenom situacijom. Predsezonska prodaja aranžmana znatno je sporija nego prethodnih godina, pa su hotelske kuće i turističke agencije odlučile reagirati popustima kako bi potaknule potražnju. "Rezervacije se odvijaju sporije nego što se očekivalo, a popusti su najbrži način za aktiviranje tržišta", poručuju iz jedne od vodećih španjolskih turističkih grupacija.

Posljednjih godina ljetovanje na španjolskoj obali postalo je osjetno skuplje. Rekordne cijene dosegnute su prošlog ljeta, kada su pojedini aranžmani za domaće destinacije bili gotovo jednako skupi kao egzotična putovanja u Karibe ili Meksiko. Analiza cijena turističkih paketa za 2026. godinu pokazuje kako su brojne španjolske destinacije zabilježile dvoznamenkaste padove cijena. Među najvećim gubitnicima su Mojácar, Mallorca i Tenerife, gdje su aranžmani pojeftinili između 20 i 23 posto u odnosu na prošlu godinu. Najveći pad zabilježen je u Mojácaru, gdje su cijene niže za više od 23 posto, odnosno oko 627 eura po aranžmanu. Slijede Mallorca s padom od 22 posto te Tenerife s više od 20 posto nižim cijenama. Istodobno, neka konkurentska odredišta bilježe potpuno suprotan trend. Putovanja u tursku Anatoliju poskupjela su za 35 posto, dok su aranžmani za Meksiko i Dominikansku Republiku skuplji nego lani.

Stručnjaci smatraju da iza promjene stoji kombinacija gospodarskih i geopolitičkih čimbenika. Napetosti na Bliskom istoku, rast cijena energenata, skuplji prijevoz i ponovno jačanje inflacijskih pritisaka natjerali su mnoge europske građane na opreznije planiranje godišnjih odmora. Posebno je pogođeno njemačko tržište, jedno od najvažnijih za španjolski turizam. Zbog neizvjesne gospodarske situacije sve više turista odgađa rezervacije do posljednjeg trenutka, očekujući dodatna sniženja ili povoljnije ponude. Dio njih, zbog rasta životnih troškova, čak razmatra ostanak u vlastitoj zemlji umjesto putovanja u inozemstvo.

U španjolskom turističkom sektoru ne postoji jedinstveno mišljenje o tome što stoji iza aktualnih sniženja. María José Aguiló iz hotelske federacije Mallorce tvrdi kako je riječ prvenstveno o marketinškim akcijama turističkih agencija koje žele ubrzati prodaju. Prema njezinim riječima, britansko, skandinavsko i sjevernoameričko tržište i dalje pokazuju snažan interes za putovanja, dok su problemi izraženiji na njemačkom tržištu koje već dulje vrijeme bilježi slabije rezultate. S druge strane, konzultant Albert Grau upozorava da turističko tržište reagira na iznimno nestabilne međunarodne okolnosti. "Ako dođe do smirivanja geopolitičkih napetosti i stabilizacije tržišta energenata, cijene bi se mogle vrlo brzo ponovno okrenuti prema gore", smatra Grau.

Dodatni izazov za Španjolsku predstavljaju visoke temperature, gužve u najpopularnijim turističkim središtima te rast troškova boravka na samim destinacijama. Prema najnovijim podacima Airbnba, među britanskim turistima raste interes za domaća putovanja. Pretrage smještaja unutar Ujedinjenog Kraljevstva povećane su za 11 posto, dok pojedine ruralne regije bilježe i višestruko veći interes nego prethodnih godina. Takav trend mogao bi predstavljati ozbiljan izazov za mediteranske zemlje koje tradicionalno ovise o gostima iz Velike Britanije i Njemačke.

Na promijenjene okolnosti nedavno je upozorio i hrvatski ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Istaknuo je kako će ovogodišnja turistička sezona biti specifična zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku te pozvao turistički sektor na korekciju cijena. Prema njegovim riječima, hotelijeri, kampovi, privatni iznajmljivači i ugostitelji trebali bi razmotriti sniženje cijena od 10 do 20 posto kako bi ostali konkurentni na mediteranskom tržištu. Unatoč izazovima, rezultati hrvatske predsezone zasad su pozitivni. Ministarstvo turizma navodi kako je u prvih pet mjeseci ove godine ostvaren rast dolazaka i noćenja od oko pet posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić smatra da bi Hrvatska mogla profitirati zbog činjenice da je jedna od najbližih i najsigurnijih mediteranskih autodestinacija za goste iz središnje Europe. "Ključno je turistima ponuditi kvalitetu i osjećaj da za svoj novac dobivaju odgovarajuću vrijednost. Upravo će to biti jedan od najvažnijih faktora uspjeha ove sezone", poručio je Ostojić.