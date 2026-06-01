Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore s Washingtonom, no dodao je da je tišina dostatna jer je spreman čekati. "Mislim da govorimo previše, ako baš želite znati istinu. Mislim da bi bilo najbolje ušutjeti, i to na dugo vremena", rekao je Trump u intervjuu sa CBS Newsom.
"To ne znači da ćemo početi bacati bombe ondje posvuda", rekao je Trump. "Samo ćemo ušutjeti. I dalje ćemo držati blokadu." "Mislim da mogu čekati koliko god oni žele. Gube bogatstvo."
Trump je kasnije rekao da se razgovori s Iranom nastavljaju "brzim tempom". Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila da Iran obustavlja neizravne pregovore sa SAD-om, nakon što je Izrael naredio svojoj vojsci da prodre dublje u Libanon, komplicirajući diplomatska nastojanja da se okonča tromjesečni rat.
No prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je kazao da se pregovori sa SAD-om o potencijalnom okvirnom sporazumu za okončanje rata nastavljaju te je pozvao javnost da zanemari suprotne glasine.
Prema NBC Newsu, Iran je prošlog mjeseca oborio američki borbeni zrakoplov F-15 koristeći kinesku raketu lansiranu s ramena. Tri izvora upoznata sa slučajem tvrde da je američki F-15E Strike Eagle oboren iznad jugozapadnog Irana kineskom raketom iz kategorije MANPADS, odnosno prijenosnog protuzračnog sustava lansiranog s ramena. To je, kaže NBC, novi kineski sustav s puno većim dometom. Isti izvori navode da je Kina navodno u prvim danima sukoba Iranu isporučila radar za rano upozoravanje dugog dometa sposoban otkriti "stealth" zrakoplove. Do sada se u američkim medijima sve to opisivalo kao ruska pomoć Iranu. Jedina iznimka bili su obavještajni podaci. Analiza satelitskih snimaka i videa BBC Verifyja ukazuje na to da su iranski uzvratni udari bili daleko učinkovitiji i dalekosežniji nego što su američki dužnosnici javno priznali, izvještava Geopolitics Prime. Svijet se očito promijenio, bolje je biti pod iranskim nego američkim kišobranom. Iran čini sve za svoje saveznike. Po svemu sudeći, Azija je, kroz odnos svojih glavnih igrača, sada potpuna i definitivno postaje vodeća svjetska vojna sila.