Od "teorije zavjere" do političkog programa: Remigracija osvaja milijune birača

Europska se politika u posljednje dvije i pol godine drastično promijenila, a brod Starog kontinenta nagnuo se naglo udesno. To se vidi, među ostalim, po sudbini jednog pojma – “remigracije” – koji se donedavno smatralo toliko radikalnim da su se od njega ograđivali i neki krajnji desničari, dok ga danas prihvaćaju populističke stranke i američka vlada. Kako je remigracija kao koncept ušla gotovo u mainstream europske i američke desnice, na užas gotovo svih drugih političara, birača i aktivista?



Tijekom vikenda u portugalskom je gradu Portu održan “Remigracijski summit” na kojem je sudjelovalo 500-tinjak aktivista iz cijele Europe, što je još jedan pokazatelj koliko je ovaj pojam ušao u mainstream. Među govornicima su bili bivši šef američke agencije Granične patrole Gregory Bovino te radikalni desni američki aktivist Jared Taylor, a novinari Politica na događaju su zamijetili političare iz španjolske desne stranke Vox te njemačke populističke Alternative za Njemačku (AfD).