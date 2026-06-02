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POSTALA MAINSTREAM ZA DESNICU

Od "teorije zavjere" do političkog programa: Remigracija osvaja milijune birača

Autor
Dino Brumec
02.06.2026.
u 19:55

Nacionalisti u EU žele da se useljenici prisilno ili dobrovoljno vrate u zemlje iz kojih su došli. To uključuje čak i državljane migrantskog podrijetla ako se nisu asimilirali

Europska se politika u posljednje dvije i pol godine drastično promijenila, a brod Starog kontinenta nagnuo se naglo udesno. To se vidi, među ostalim, po sudbini jednog pojma – “remigracije” – koji se donedavno smatralo toliko radikalnim da su se od njega ograđivali i neki krajnji desničari, dok ga danas prihvaćaju populističke stranke i američka vlada. Kako je remigracija kao koncept ušla gotovo u mainstream europske i američke desnice, na užas gotovo svih drugih političara, birača i aktivista?

Tijekom vikenda u portugalskom je gradu Portu održan “Remigracijski summit” na kojem je sudjelovalo 500-tinjak aktivista iz cijele Europe, što je još jedan pokazatelj koliko je ovaj pojam ušao u mainstream. Među govornicima su bili bivši šef američke agencije Granične patrole Gregory Bovino te radikalni desni američki aktivist Jared Taylor, a novinari Politica na događaju su zamijetili političare iz španjolske desne stranke Vox te njemačke populističke Alternative za Njemačku (AfD).

Ključne riječi
VOX AfD Europa migranti desnica remigracija

Komentara 1

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GE
Gegur
20:06 02.06.2026.

Da je to bilo napravljeno prije 600 godina u sjevernoj i južnoj Americi milijuni Indijanaca bi bilo živo nebi ih pobili .

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