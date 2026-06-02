Zločinačko udruženje na meti USKOK-a i Carinske uprave: Doznajemo zašto je više osoba uhićeno

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je jutros USKOK. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijska uprava zagrebačka i koprivničko-križevačka u suradnji sa Carinskom upravom. Kako ističe USKOK, navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o krijumčarenju 11 tona duhana i 5,3 milijuna komada cigareta.

Dron zavirio na vrh Vjesnikova nebodera: Ovakve prizore Zagrepčani dosad nisu mogli vidjeti Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.