Mrsić: Bernardić nije pokazao liderske sposobosti

U današnjem gostovanju u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u Mirando Mrsić (SDP) komentirao je jučerašnju Konvenciju na kojoj je izglasan novi statut stranke sa samo 6 glasova protiv.

Kazao je kako oni moraju biti stranka radnika, a u novom programu se radništvo spominje u dvije rečenice.

- Mi moramo jasno reći dana u fokusu mora biti radnik. A toga u novom programu nema, kazao je i dodao kako bi na duge staze za SDP bilo pogubno da uđe u veliku koaliciju s HDZ-om.

- Moramo se mijenjati. Velika koalicija nije put i ja sam apsolutno protiv toga. To znači da SDP-a neće biti. To je dugoročno nestanak socijaldemokracije u Hrvatskoj. Stranka mora imati pobjednički duh. Mi moramo biti stranka koja želi doći na vlast, a ne u koaliciju s HDZ-om, smatra Mrsić i dodaje kako se zalaže da imaju referendume unutar vlastite stranke jer bi tako pokazali na vlastitom primjeru da žele veću demokratizaciju društva.

Smatra i da SDP treba novoga predsjednika i to onoga koji može zajedno sa svima u stranci, ali i s građanima, promijeniti smjer stranke i zadobiti povjerenje birača. Na pitanje zašto aktualni predsjednik Davor Bernardić nije dobar i u čemu je nejasan kazao je: Na to mjesto kada dođete morate odmah profunkcionirati, ne možete imati neki period da se vidi je li tu vi funkcionirate ili ne. Bernardić nije na tom mjestu pokazao svoje liderske sklonosti. Imao je puno promašaja i puno krivih komunikacija prema građanima. Pokretali smo teme koje nisu tada bile aktualne i to je nešto što pokazuje da će vjerojatno SDP s Bernardićem ostati na ovih 18 ili 20 posto koje sada imamo, rekao je.

Nije siguran u lojalnost i partnerstvo Beljakovog HSS-a nakon odstupanja Kožića koje opisuje kao nova previranja unutar te stranke.

"HSS je bio stranka koja je pristupila nama u prošlim izborima. Mislim da s obzirom na promjene u toj stranci nisam siguran bi li bili lojalan partner", rekao je.

Na pitanje o "Vatikanskim ugovorima" kazao kazao da su to ugovori između 2 države i da ih tako treba gledati, ali i transparentnije raspolagati novcem koji se izdvaja iz proračuna.

- Vatikanski ugovori su ugovori između 2 države. Smatram da tu treba napraviti određenu transparentnost. Sredstva koja se izdvajaju iz proračuna moraju biti transparentna, kazao je Mrsić.

Dalić mora odstupiti

Smatra da je Martina Dalić najveći teret ove Vlade i da bi trebala odstupiti zbog svoje odgovonosti za Lex Agrokor.

- Martina Dalić je hodajući sukob interesa u Vladi. Birala je ljude koji su radili Lex Agrokor i mora otići. Uz Lex Agrokor je išao nepotizam i netransparentnost i sve je to išlo od ministrice Dalić.

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava smatra da mirovine treba povećati, ali nije siguran kako i kojim novcem.

- Mi smo sami gospodari našeg mirovinskog sustava. Sami ga moramo razvijati i dovesti do toga da bude održiv. Izdvajanje za drugi mirovinski stup treba, ali ne iz plaća i od radnika i ne povećavati porez. Treba pronaći način, rekao je Mrsić.

