Bernardić: Sve je na nama, Mrsić: Sada se borimo da ne budemo treći

Pod sloganom “Sve je na nama” SDP je jučer održao svoju izvještajno-tematsku konvenciju.

U dobroj atmosferi, pred oko tisuću delegata, ali i uz pokoji kritički ton, bio je to dan kada je SDP nakon 22 godine dobio svoj novi Statut i program “Za dobro društvo”, ali možda i dan koji će donijeti i toliko potrebno smirivanje strasti u vodećoj oporbenoj stranci koja se zadnjih više od godinu dana bavi sama sobom i koju razaraju unutarstranačke bitke.



Ne toliko davno, do prije samo nekoliko tjedana, postojala je realna opasnost da jedan dio nezadovoljnih delegata zatraži i odlazak Davora Bernardića s mjesta šefa stranke i raspisivanje novih unutarstranačkih izbora, no svi su takvi dogovori na kraju propali, i to iz dva razloga. Kao prvo nije se pronašao novi potencijalni lider oko kojeg bi se većina mogla složiti, a i nije se željelo dovesti stranku u poziciju da se pokušajem puča raskoli u prijenosu uživo.

– Onaj tko nije u stanju kritički sagledati svoju prošlost nema što reći ni o budućnosti. Tko nije u stanju priznati propuste, nema snage krenuti naprijed, a tko ne uči na vlastitim greškama, taj ponavlja svoje zablude – kazao je Bernardić.

Dodao je i kako će od sada SDP biti fokusiran na budućnost, na gradnju boljeg i pravednijeg društva u kojem vlada “jednakost za sve”. Kazao je da vjeruje da se zemlja iz depresije i s puta iseljavanja može vratiti na put uspjeha i optimizma.

– Sve je na nama. Kad su nas otpisivali, vraćali smo se. Možemo mijenjati Hrvatsku samo ako smo sposobni mijenjati sebe. Iza nas je burnih godinu dana, punih izazova, teških odluka i odricanja. Zbog svega toga danas sam spremniji i odlučniji nego ikad i dalje biti odgovoran za SDP i preuzeti odgovornost za Hrvatsku – kazao je Bernardić.

Novim programom “Za dobro društvo” SDP, poručio je Bernardić, želi vratiti nadu u bolju Hrvatsku u kojoj korupcija, dodao je, izjeda hrvatsko društvo i zbog koje je mnogim mladim ljudima ukradena budućnost, a starijima dostojanstvo. I iako je program jučer izglasan sa svega šest glasova protiv, nekoliko uglednih SDP-ovaca održalo je prilično žestoke govore protiv njega.

– Iako imamo Vladu Andreja Plenkovića Neodlučnog nismo se digli iznad 20 posto. Živi zid naše slabosti pretvara u svoju korist, a da su izbori, građani bi glas dali Živom zidu i Mostu. Umjesto da se borimo da budemo prvi, danas se borimo da ne budemo treći. Po čemu nas pamte u zadnjih godinu dana? Po politikama i rješenjima ili po selfijima i satiri! Vremena za eksperimente i pogreške više nemamo – poručio je saborski zastupnik SDP-a Mirando Mrsić. Ništa manje kritičan nije bio ni potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je istaknuo da Hrvatska ima najgoru Vladu u povijesti te upitao: “A gdje smo mi?”



– Nismo prepoznati kao alternativa. Zašto? Neki kažu da je to zbog sukoba. No nemojmo se zavaravati. Njih je uvijek bilo. Nismo građanima dali ideje i sadržaj. Ovaj je program u jednom dijelu to ostvario. Ne mogu prihvatiti da se u programu neki od naših poteza nazivaju demagogijom. Je li demagogija bila kad je Rajko Ostojić predstavljao Zakon o MPO-u ili kad je Ranko Ostojić stajao u blatu Slavonije s izbjeglicama ili kad je Boris predstavljao rješenje za franak – kazao je Peđa Grbin. Na SDP-ovu konvenciju jučer su stigli i brojni gosti iz Hrvatske, ali i inozemstva. Bio je tu Dejan Židan, šef Socijaldemokrata Slovenije, Josip Juratović, izaslanik njemačkog SPD-a, ali i predstavnici socijaldemokratskih stranaka iz Mađarske, BiH…

Stigli su i šefovi GLAS-a Anka Mrak Taritaš, koja je rekla kako je mit da Hrvatska nema oporbu, zatim šef HSS-a Krešo Beljak, šef HSU Silvano Hrelja… Ipak, najveći pljesak zaradili su ruski veleposlanik Anvar Azimov i veleposlanik NR Kine.