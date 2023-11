'Ministrici Vučković neće biti lako. Razgovori su trajali po 4-5 sati, Pokrovac je čvrst pregovarač'

Za dana su 14 sati najavljeni su razgovori ministrice poljoprivrede Marije Vučković s nezadovoljnim svinjogojcima koji već devet dana prosvjeduju na istoku Hrvatske. Tijekom tih devet dana izrečeno je puno toga pa čak i neke stvari koje se i nisu trebale izreći jer od prvoga dana prosvjeda je bilo očito da će do razgovora doći prije ili kasnije. A kako je pregovarati s vođom prosvjeda svinjogojaca Tomislavom Pokrovcom najbolje zna bivši ministar poljoprivrede u Vladi RH Petar Čobanković koji je u nekoliko prosvjeda direktne razgovore i pregovore vodio upravo s Pokrovcem.

-O vo danas je na neki način ipak drugačija situacija. Onda su poljoprivrednici prosvjedovali radi materijalnih prava, odnosno povećanja poticaja. Ovi danas prosvjedi su ipak više iracionalni jer su zahtjevi poljoprivrednika dijelom nerealni. Postoje neke stvari poput kategorizacije objekata ili provedbe mjera u cilju suzbijanja afričke svinjske kuge koje ne određuje Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske nego su to stvari koje se na identičan način provode u EU. Te neke stvari su jedini način kako suzbiti bolest – kaže za Večernji list Petar Čobanković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prisjećajući se tih razgovora Čobanković kaže kako je njega osobno iznenadio Pokrovac s tim koliko je on zapravo uspio animirati ljudi, koliko su mu ljudi vjerovali i koliko ga podržavali te koliko je zapravo bio čvrst pregovarač.

- Mislim kako se to i danas događa. Pokrovac je često podcijenjen, a zapravo je vrlo dobar lider koji u sebi ima tu lidersku crtu. Uz to je i vrlo dobar pregovarač. Imali smo puno sastanaka i oni su znali trajati i po četiri pet sati. Bilo je tu razgovora, pregovora, analiziranja, izmjene stajališta… Mislim da stoga niti ministrici neće biti lako na tim razgovorima tim prije što ona nema puno prostora jer neke stvari radi odluka EU ipak ne smije dozvoliti. Ne vjerujem da će jedan sastanak sve to riješiti – kaže Čobanković.

POVEZANI ČLANCI:

Kaže i kako je više puta razgovarao s Pokrovcem te da su se razgovori vodili na raznim lokacijama. Prisjeća se i kako Pokrovac kod prvih prosvjeda nije bio neka „faca“ među poljoprivrednicima nego da se on pojavio kao pregovarač u njegovom drugom mandatu poslije velikog prosvjeda mljekara kada se i on vratio u ministarstvo. Ipak, i pored svih različitih početnih stajališta kaže kako nikada nije bilo povišenih glasova i nekakvih neugodnosti te da se uvijek razgovaralo normalno i argumentirano.

-I onda je bilo prozivki nekih od seljačkih vođa ali nije bilo ovakvog vrijeđanja i grafita kojima smo svjedočili. Mislim kako Pokrovac s tim ipak nema ništa – zaključio je Čobanković.

GALERIJA Prosvjedi seljaka i dalje traju