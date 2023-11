Prosvjedi svinjogojaca ušli u deveti dan: Na sastanak u Zagreb odlazi i Tomislav Pokrovac

Prema riječima predsjednika Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislava Pokrovca, koji je i jedan od organizatora prosvjeda svinjogojaca na istoku Hrvatske, na današnji sastanak u Ministarstvo poljoprivrede ići će on s još nekoliko članova Stožera i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi u Slavoniji i Baranji. Do sastanka u Zagrebu dolazi deveti dan prosvjeda i o njegovom ishodu ovisiti će dalji koraci nezadovoljnih poljoprivrednika koji su u više navrata davali ultimatum Vladi pa i najavljivali radikalizaciju prosvjeda do te mjere da će blokirati cijelu Hrvatsku.

Govoreći o odluci da ipak ode za Zagreb Pokrovac je rekao kako je sinoć u 21.41 sati dobio poziv nakon kojega su održali hitan sastanak gdje je odlučeno da na sastanak s ministricom Marijom Vučković i ostalima iz ministarstva ode i on. "Moji ljudi žele da odem na sastanak. Imam potpuno povjerenje svojih ljudi. Želimo da se hitno donese odredba o prometovanju zdravih svinja i da se krene s kolinjem. To nije samo tradicija nego egzistencija naših ljudi", rekao je Pokrovac. Kaže kako i dalje ne odustaju od svojih zahtjeva kao da će na punktovima u Slavoniji i dalje ostati poljoprivrednici sa svojim traktorima iščekujući rezultate razgovora.

Plan je da poslije sastanka u Zagrebu Pokrovac i ostali ljudi koji budu na sastanku u Zagrebu dođu na punktove u Slavoniju i tamo iz prve ruke obavijeste prosvjednike što je dogovoreno. Tada će biti donesena odluka nastavljaju se prosvjedi dalje ili ne. "Ukoliko se u Zagrebu ništa ne dogovori, mi ćemo se sastati donijeti odluku hoćemo li raspustiti blokadu ili ćemo i dalje ostati. Ljudi mi se smrzavaju, ne mogu im osobno ništa nametati. Zajedno ćemo odlučiti što i kako dalje", istakao je Pokrovac.

Još jednom se osvrnuo na prozivke da su prosvjedi politički motivirani i da zapravo iza svega stoji politika. Tu se prije svega misli na ljude iz Hrvatskih suverenista, Mosta i Domovinskog pokreta koje se moglo vidjeti na prosvjedima od kojih su neki uključeni i u rad Stožera. Pokrovac je i danas ponovio kako politika nema veze s njihovim prosvjedima. "HDZ-ovi zastupnici su nas samo vrijeđali, nećemo im to zaboraviti. Kad dođe vrijeme, vratit ćemo im istom mjerom", poručio je Pokrovac.

