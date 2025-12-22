Naši Portali
SNIMLJEN INCIDENT

Djelatnik Gradske plinare parkirao na punionici za električne automobile pa izvrijeđao ženu: 'Puši k****!'

Zagreb: GPZ Opskrba gubi koncesiju?
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.12.2025.
u 11:05

O slučaju su se oglasili iz Gradske plinare Zagreb, koji su potvrdili da je došlo do incidenta

Jedna je žena snimila incident u Zagrebu u kojem je djelatnik Gradske plinare Zagreb službenim vozilom parkirao na mjestu namijenjenom punjenju električnih automobila. Nakon što ga je upozorila na nepropisno parkiranje, muškarac joj je, prema snimci koju su objavili 24 sata, odgovorio sa: "Puši k****! Objavi slobodno, samo objavi. Ja tu 30 godina radim".

O slučaju su se oglasili iz Gradske plinare Zagreb, koji su potvrdili da je do incidenta došlo te da su protiv zaposlenika pokrenuli postupak. "Povodom objavljene snimke, Gradska plinara Zagreb osuđuje postupke djelatnika na snimci. Ispričavamo se korisnici društvene mreže i građanima te naglašavamo da su takvi postupci u izravnoj suprotnosti s vrijednostima koje zastupamo i profesionalnim standardima koje zahtijevamo od svakog zaposlenika", poručili su iz GPZ-a.

Dodali su kako je riječ o izoliranom slučaju neprimjerenog ponašanja, ali i o postupku koji nije u skladu s prometnim propisima. "Zbog navedenog incidenta protiv djelatnika GPZ-a pokrenuli smo postupanje radi provedbe odgovarajućih sankcija", kažu iz Gradske plinare Zagreb.

LU
Lukeruk
11:33 22.12.2025.

Tipični glasač možemo

BA
bacenheider
11:22 22.12.2025.

Momentalni otkaz,pa neka on pusi!!

Avatar rubinet
rubinet
11:16 22.12.2025.

Grozno..Primitivno. Ružno..

