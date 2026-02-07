Ministrica Anand ističe kako je otvorenje konzulata ključan korak u arktičkoj strategiji: Naši ljudi osjećaju zabrinutost, Kanada nas štiti

Kanada je u petak otvorila konzulat u Nuuk, glavnom gradu Grenlanda, čime šalje poruku podrške Grenlanđanima, uznemirenima predsjednikovim Donaldom Trumpovim prijetnjama glede suvereniteta, nastojeći pritom izbjeći diplomatski sukob s Washingtonom.

Otvaranje misije planirano je još prije Trumpovih provokativnih izjava. Ministrica vanjskih poslova Kanade, Anita Anand, istaknula je kako je konzulat ključan dio kanadske arktičke strategije, dok Ottawa nastoji održati uravnotežen odnos s SAD-om uoči nadolazećih trgovinskih pregovora.

„Želim naglasiti da je otvaranje ovog konzulata dio naših planova u okviru arktičke vanjske politike već neko vrijeme”, rekla je Anand za Politico u petak po dolasku u mali, odmaknuti glavni grad Grenlanda. „Uskoro ćemo otvoriti i konzulat u Anchorageu.

Nedavne Trumpove prijetnje o mogućoj kupnji Grenlanda bacile su novo svjetlo na ovogodišnje ceremonije podizanja zastava Kanade i Francuske, otvaranje novih diplomatskih predstavništava čiji je cilj umiriti Grenlanđane, a da se pritom ne izazove napetost s Washingtonom. Njegove izjave dodatno su opteretile odnose Europe i SAD-a, a Kanadi stvaraju pritisak uoči ljetnog pregleda Sjedinjene Amerike-Meksiko-Kanada sporazuma (USMCA).

„Sjedinjene Države su naš najbliži trgovinski partner, imamo dugu povijest gospodarske, sigurnosne i obrambene suradnje s njima i želimo nastaviti razvijati te veze, posebice vratiti se za stol radi pregleda USMCA u 2026. godini”, istaknula je Anand.

No podizanje kanadske zastave u Nuuk u petak imalo je i dodatnu diplomatsku težinu: uz ministricu, prisutna je bila guvernerka generalna Mary Simon, kraljičina predstavnica u Kanadi, te kanadski ledolomac Jean Goodwill, usidren u slikovitoj luci Nuuk.

„Ovo je također znak podrške Grenlanđanima u razdoblju njihove povijesti kada osjećaju zabrinutost i tjeskobu”, rekla je Anand. Simon, prva domorodačka guvernerka generalna Kanade, pripada narodu Inuk i u Nuuk je dočekana od strane nekoliko desetaka od 90 kanadskih Inuit koji su dan ranije stigli u znak solidarnosti. Dočekali su je poput junakinje, rukujući se i fotografirajući se s njom.

Natan Obed, predsjednik Inuit Tapiriit Kanatami, ocijenio je potez Kanade važnim znakom potpore, iako je malo vjerojatno da će Trump biti impresioniran. „Ne mislim da će Donald Trump uopće biti dirnut time što Kanada otvara konzulat ovdje”, rekao je za Politico.

„No nadam se da će Kanada i njezini saveznici ovo vidjeti kao vrlo pozitivan korak… Nećemo imati samo tradicionalne saveznike, bilo u Commonwealthu ili NATO-u, nego i zemlje koje poštuju prava domorodaca na samoodređenje.”

U govoru na prijemu diplomatskih predstavnika, kanadskih dužnosnika i Inuit iz Kanade, Obed je suptilno kritizirao Trumpovu vanjsku politiku i „ovu staru ideju o Manifest Destinyju”. „Ne mogu ni zamisliti, za Inuit ovdje s Grenlanda, kako je čitati o sebi u novinama na način koji je nepoštovan i koji ne uvažava samoodređenje, ljudska prava i teritorijalnu autonomiju koju imate nad svojom domovinom”, rekao je.

Virginia Mearns, kanadska veleposlanica za Arktik imenovana prošlog ljeta, pridružila se u Nuuk francuskom konzulatu Jean-Noëlu Poirieru, koji je u petak preuzeo dužnost generalnog konzula u autonomnom teritoriju u Kraljevini Danskoj, nakon visoke posjete predsjednika Emmanuela Macrona u prosincu. „Kanada je partner i prijatelj ovdje, imamo vrlo stalni dijalog s njima”, rekao je francuski diplomat Politicu pod uvjetom anonimnosti, komentirajući odnose u Grenlandu.

Anand je u Nuuk doputovala iz Kopenhagena, gdje se sastala s danskim ministrom vanjskih poslova Larsom Løkkeom Rasmussenom. U petak poslijepodne susrela se sa svojom grenlandskom kolegicom Vivian Motzfeldt i čula „koliko su Grenlanđani zabrinuti” za svoju budućnost.

Ministrica je ukazala na rastući utjecaj Rusije i negativne posljedice klimatskih promjena. „Ruska infrastruktura širi se sve dalje prema Arktičkom krugu. To znači da moramo usvojiti kooperativan pristup obrani i sigurnosti Arktika”, rekla je Anand.

„Ministrica Motzfeldt i ja razgovarale smo o tome da skijaške staze ovdje teško mogu raditi zbog nedostatka snijega, da su zabrinuti zbog utjecaja klimatskih promjena na njihovu ekonomiju… i, naravno, s aspekta obrane i sigurnosti.”