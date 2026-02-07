Uzbuna u Europi zbog Putinovih veterana? 'U našoj mašti, kriminalci su zastrašujući ubojice, ali...'

Nedavno je odjeknula izjava estonskog ministra vanjskih poslova Margusa Tsahknija koji je upozorio da će ruski predsjednik Vladimir Putin nakon bilo kakvog prekida vatre u Ukrajini poslati stotine tisuća bivših vojnika, uključujući bivše zatvorenike i osuđene nasilnike da izazovu kaos i hibridni rat diljem Europe. U intervjuu za The Telegraph, održanom na marginama sastanka EU ministara vanjskih poslova u Bruxellesu, Tsahkna je izjavio da Rusija trenutno ima gotovo milijun boraca, a procjene govore o 1,5 milijuna ruskih državljana koji su sudjelovali u ratu od 2022. godine, od kojih oko 640.000 još uvijek služi. Nakon eventualnog mira, stotine tisuća njih moglo bi se uputiti prema Europi, ne radi posla ili poreza, već s 'vrlo lošim planovima'.

"Rusija i Putin već koriste različite ljude za napade na naša društva, ali kad zavlada mir, možemo zamisliti da će nam u Europu doći stotine tisuća bivših boraca", rekao je Tsahkna. Dodao je da su ti ljudi često „bivši zatvorenici i silovatelji“ s teškom prošlošću – ubijali su, silovali i činili ratne zločine, te da su savršeni za ruske specijalne službe u hibridnim operacijama. "Oni su naoružani, poslani u Europu... Ovo je opasnije od konvencionalnog rata i moramo djelovati sada dok su još zaglavljeni na bojnom polju". Kao odgovor, estonski šef diplomacije predložio je opću zabranu ulaska u schengensku zonu za sve ruske vojnike koji su se borili u Ukrajini – uključujući embargo na radne vize i boravišne dozvole. Estonska obavještajna služba ističe da je masovni povratak boraca već doveo do rekordnog porasta teških zločina u Rusiji u prvoj polovici 2025. godine, a mnogi su regrutirani izravno iz kaznenih kolonija (do 180.000 osuđenika). Visoka predstavnica Kaja Kallas rekla je da su "mnoge države članice", koje nije imenovala, izrazile podršku estonskom planu. "To predstavlja jasan sigurnosni rizik za Europu. Složili smo se da ćemo dalje razvijati ovaj prijedlog i testirati apetit država članica", kazala je.

Kallas je dodala da će se pitanje ruskih veterana pojaviti ako se ikada postigne primirje u Ukrajini te je rekao da EU mora "imati odgovore" prije nego što se to dogodi. Sljedeći koraci u procesu nisu odmah jasni. Europska komisija je institucija zadužena za koordinaciju vizne politike; prošle godine pooštrila je pravila kako bi spriječila nositelje ruskih putovnica da dobiju vize za više ulazaka u schengenski prostor. Sada imaju pravo samo na dozvole za jedan ulazak. Iako stvar ima očitu vanjskopolitičku dimenziju, tehnički spada u nadležnost migracija, što znači da je za odobrenje odluka potrebna samo kvalificirana većina.

Novaya Gazeta Europe analizirala je sudske presude objavljene od 2022. i pronašla oko 8000 kaznenih presuda u kojima je optuženik izričito identificiran kao sudionik „specijalne vojne operacije“. Otprilike 7000 njih donijeli su civilni sudovi, što znači da su se odnosile na veterane koji su se već vratili civilnom životu. Dodatnih 1000 presuda na vojnim sudovima uključivalo je „civilne“ zločine - isključujući dezerterstvo i slična kaznena djela - koje su počinili aktivni vojnici. U usporedbi sa službenim brojem demobiliziranih vojnika, to sugerira da je najmanje 6% onih koji su se vratili s fronta već osuđeno za kaznena djela. Trend se ubrzava. U 2022. godini identificirali smo oko 350 takvih slučajeva. U 2023. godini bilo je otprilike 2500 presuda. U 2024. godini preko 4700. Za 2025. godinu do sada je objavljeno oko 1100 presuda, iako su statistike za tu godinu nepotpune. Ove brojke su niža procjena. Ne objavljuju se sve sudske odluke i ne dođu svi zločini do suđenja.

Do ljeta 2022. pojavila su se izvješća o zatvorenicima koji su dobivali prijevremeno puštanje iz ruskih zatvora ako su se prijavili za borbu u Ukrajini. U početku je to organizirala Wagnerova grupa i njezin osnivač Jevgenij Prigožin, koji je zatvorenicima obećao pomilovanje nakon što navrše šest mjeseci na frontu. Prigožin je tvrdio da je zaustavio novačenje u veljači 2023. Ubijen je kasnije te godine. Država, međutim, nije napustila tu praksu, a istog ljeta Vladimir Putin potvrdio je da osobno potpisuje predsjedničke pomilovanja za zatvorenike koji su se borili u Ukrajini. Godinu dana kasnije donesen je zakon kojim se od kaznene odgovornosti oslobađaju oni koji su potpisali ugovore s Ministarstvom obrane. Prva skupina pomilovanih bivših zatvorenika vratila se u siječnju 2023. Gotovo odmah, mediji su izvijestili o ubojstvima i silovanjima koje su počinili demobilizirani Wagnerovi borci.

Mnogi od pomilovanih imali su prethodne osude za nasilne zločine, ponekad i više od jedne. U rujnu 2023. Oleg Grečko iz središnjeg ruskog grada Zavolžja, dva puta osuđen za ubojstvo, ponovno je izašao pred sud. Bez da je odslužio prethodnu kaznu, otišao je na frontu, vjerojatno s Wagnerom. Šest mjeseci nakon povratka kući, posvađao se sa sestrom, polio je benzinom dok je spavala i živu je spalio. Kako rat odugovlači, takvi slučajevi postaju sve češći.

Najmanje 2139 osuđenih veterana imalo je prethodne osude. Od njih je 656 pomilovao Putin nakon što im je odobren prijevremeni otpust iz zatvora u zamjenu za pristanak na služenje na frontu. Drugim riječima, 27% osuđenih veterana već je imalo kazneni dosje - što je niže od nacionalnog prosjeka, koji je 2024. iznosio 44%, uključujući i izbrisane osude. Razlika može djelomično odražavati činjenicu da sudovi ne navode uvijek izbrisane osude u objavljenim odlukama.

Kirill Titaev, istraživač koji proučava ruski sustav provođenja zakona i profesor društvenih znanosti u Crnoj Gori kaže: 'Ili se manje ozbiljni zločini filtriraju i nikada ne dođu do suda, ili 'veterani' doista čine više ubojstava. Ili oboje". Znakovi upućuju na to da manji prekršaji koje počine veterani često nikada ne dođu do suđenja. Istovremeno, poslijeratni porast broja ubojstava dobro je dokumentiran fenomen u studijama sukoba 20. stoljeća.

Ruski slučaj ima svoje specifičnosti. Vojno regrutiranje uključivalo je masovno regrutiranje iz zatvora i sudnica. Oni koji su išli u rat vjerojatno su već bili skloniji nasilju. Ipak, nasilje nije najčešći razlog zašto veterani završavaju na sudu. Kao i kod civilnih zločina u širem smislu, najčešće optužbe uključuju krađu i druge imovinske prekršaje (oko 3000 ljudi), prometne prekršaje (1800), prekršaje povezane s drogom (1500) i prijevaru (gotovo 400).

"U našoj mašti, kriminalci su zastrašujući ubojice i silovatelji", rekao je Titaev. "U stvarnosti, najpopularnija optužba je vezana uz drogu. A kada je riječ o nasilju, tipičan scenarij je tučnjava koja ponekad eskalira do ubojstva. S te točke gledišta, osuđeni veterani se radikalno ne razlikuju od ostalih optuženika, iako možda imaju specifične značajke koje još ne razumijemo u potpunosti", dodao j.

Sveukupno, veterani se osuđuju oko 1,7 puta češće od muškaraca iste dobi koji nisu išli u rat. Ali ako se ta usporedba suzi na mlade muškarce s niskim primanjima, bez visokog obrazovanja i one iz ruralnih područja ili malih gradova - društveni profil mnogih regruta - razlika se smanjuje. "Kriminal u Rusiji je izrazito neravnomjerno raspoređen po spolu, dobi i društvenom statusu", objasnio je Titaev. "Osoba bez visokog obrazovanja ima otprilike sedam puta veću vjerojatnost da će biti osuđena od nekoga s diplomom. Muškarac s niskim primanjima iz ruralne ili malogradske sredine koji je bio u ratu čini zločine s otprilike istom vrlo visokom vjerojatnošću kao i muškarac s istom pozadinom koji nije išao u rat", zaključio je.