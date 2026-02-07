Oluje paralizirale Pirenejski poluotok: Polja pod vodom, tisuće evakuiranih

Poljoprivrednici u Španjolskoj upozorili su u subotu da su bujične kiše i jaki vjetrovi, koji su pogodili zemlju ovog tjedna, potopili polja i prouzročili štetu usjevima vrijednu milijune eura. Španjolsku i Portugal je pogodila serija oluja donoseći obilne kiše, grmljavinu, snijeg i jake vjetrove, a stanovnici se pripremaju za ekstremne vremenske uvjete. U subotu je Iberijski poluotok pogodila nova oluja Marta.

"Kiša pada bez prestanka", rekao je Miguel Angel Perez iz poljoprivredne organizacije COAG za španjolsku televiziju TVE. "Usjevi poput brokole, mrkve i cvjetače su pod vodom. Tisuće hektara su poplavljene. Imamo pravu prirodnu katastrofu." Perez je dodao da je oluja prouzročila milijune eura štete ovogodišnjem usjevu i da će poljoprivrednici tražiti pomoć vlade za oporavak.

Više od 11.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove u južnoj španjolskoj regiji Andaluziji dok je gotovo 170 cesta zatvoreno diljem Španjolske. Željeznički promet je poremećen i u susjednom Portugalu. Španjolski premijer Pedro Sanchez pozvao je stanovnike putem društvene mreže X na oprez i da slušaju upute nadležnih službi.

Državna meteorološka agencija AEMET upozorila je da će oluja Marta donijeti snijeg i opasne obalne uvjete, kao i još kiše. Vlasti su izdale narančasto vremensko upozorenje, drugo najviše nakon crvenog. Zbog toga su u Andaluziji odgođene nogometne utakmice prve i druge lige, između Seville i Girone te Cadiza i Almerije, koje su se trebale igrati u subotu. Stanovnici nekoliko gradova u planinskom lancu pored grada Málage, koji je ovog tjedna pogodila oluja Leonardo, rekli su da se tlo treslo danima.

Naslja u blizini rijeke Guadalquivir evakuirana su u petak zbog dramatičnog porasta vodostaja. Potpredsjednica španjolske vlade María Jesús Montero upozorila je da se očekuje da će rijeka dosegnuti vrhunac u subotu ili nedjelju. U Portugalu, gdje su obilne kiše natjerale tri grada da odgode nedjeljne predsjedničke izbore do sljedećeg tjedna, više od 26.500 spasilaca raspoređeno je kako bi se nosilo s posljedicama oluje.