Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIRODNA KATASTROFA

Oluje paralizirale Pirenejski poluotok: Polja pod vodom, tisuće evakuiranih

Storm Marta hits parts of Spain
Foto: JON NAZCA/REUTERS
1/21
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
07.02.2026.
u 18:10

Državna meteorološka agencija AEMET upozorila je da će oluja Marta donijeti snijeg i opasne obalne uvjete, kao i još kiše.

Poljoprivrednici u Španjolskoj upozorili su u subotu da su bujične kiše i jaki vjetrovi, koji su pogodili zemlju ovog tjedna,  potopili polja i prouzročili štetu usjevima vrijednu milijune eura. Španjolsku i Portugal je pogodila serija oluja donoseći obilne kiše, grmljavinu, snijeg i jake vjetrove, a stanovnici se pripremaju za ekstremne vremenske uvjete. U subotu je Iberijski poluotok pogodila nova oluja Marta.

FOTO Ledena kiša paralizirala Berlin, letovi u zastoju
Storm Marta hits parts of Spain
1/30

"Kiša pada bez prestanka", rekao je Miguel Angel Perez iz poljoprivredne organizacije COAG za španjolsku televiziju TVE. "Usjevi poput brokole, mrkve i cvjetače su pod vodom. Tisuće hektara su poplavljene. Imamo pravu prirodnu katastrofu." Perez je dodao da je oluja prouzročila milijune eura štete ovogodišnjem usjevu i da će poljoprivrednici tražiti pomoć vlade za oporavak.

Više od 11.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove u južnoj španjolskoj regiji Andaluziji dok je gotovo 170 cesta zatvoreno diljem Španjolske. Željeznički promet je poremećen i u susjednom Portugalu. Španjolski premijer Pedro Sanchez pozvao je stanovnike putem društvene mreže X na oprez i da slušaju upute nadležnih službi.

Državna meteorološka agencija AEMET upozorila je da će oluja Marta donijeti snijeg i opasne obalne uvjete, kao i još kiše. Vlasti su izdale narančasto vremensko upozorenje, drugo najviše nakon crvenog. Zbog toga su u Andaluziji odgođene nogometne utakmice prve i druge lige, između Seville i Girone te Cadiza i Almerije, koje su se trebale igrati u subotu. Stanovnici nekoliko gradova u planinskom lancu pored grada Málage, koji je ovog tjedna pogodila oluja Leonardo, rekli su da se tlo treslo danima.

Naslja u blizini rijeke Guadalquivir evakuirana su u petak zbog dramatičnog porasta vodostaja. Potpredsjednica španjolske vlade María Jesús Montero upozorila je da se očekuje da će rijeka dosegnuti vrhunac u subotu ili nedjelju. U Portugalu, gdje su obilne kiše natjerale tri grada da odgode nedjeljne predsjedničke izbore do sljedećeg tjedna, više od 26.500 spasilaca raspoređeno je kako bi se nosilo s posljedicama oluje.

Ključne riječi
Poplava Portugal Španjolska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!