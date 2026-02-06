Zatresli slabi potresi između Zagreba i Siska: 'Podrhtavanje je trajalo četiri sekunde'

Potres magnitude 1,5 po Richteru zabilježen je u petak navečer u 20.43 sata na području Hrvatske, prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC). Epicentar je bio na površini tla, 41 kilometar jugoistočno od Zagreba, te 15 kilometara zapadno od Siska.

Građani su podrhtavanje osjetili kratko, a jedan korisnik EMSC-a naveo je u komentaru: 'Podrhtavanje od četiri sekunde'. Samo četiri minute poslije, registrirano je još jedno slabije podrhtavanje magnitude 1,1 po Richteru. Taj je potres imao epicentar na dubini od dva kilometra, 35 kilometara jugoistočno od Zagreba i 23 kilometra jugoistočno od Velike Gorice.