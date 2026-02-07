Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKA NESREĆA

FOTO Prve fotografije strave kod Sarajeva: Poginula žena, osam osoba je ozlijeđeno...Kombi je smrskan

Nesreća kod Sarajeva
Foto: Klix.ba
1/2
Autori: Vecernji.hr , Ranko Mavrak/Hina
07.02.2026.
u 10:43

Poginula žena kao i svi drugi putnici u kombiju članovi su planinarskog kluba iz Goražda.

Jedna osoba je poginula, a još osam je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila u blizini Sarajeva, potvrdili su iz lokalne policije. Do nesreće je došlo kada su se na cesti koja povezuje Sarajevo s Palama izravno sudarili putnički kombi i kamion. Na snimkama koje su objavili mediji vidi se kako je kombi skrenuo u lijevu prometnu traku i tamo udario u kamion.

Cijeli prednji dio kombija potpuno je smrskan. Na mjestu je poginula mlađa žena, a osam ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu.

Poginula žena kao i svi drugi putnici u kombiju članovi su planinarskog kluba iz Goražda.

Portal Klix.ba objavio je video s mjesta teške nesreće. 
Ključne riječi
BiH prometn nesreća

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar HajdukLika
HajdukLika
10:52 07.02.2026.

A o sličnoj nesreći u Grčkoj ništa. SFRJ.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!