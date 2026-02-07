FOTO Prve fotografije strave kod Sarajeva: Poginula žena, osam osoba je ozlijeđeno...Kombi je smrskan

Jedna osoba je poginula, a još osam je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila u blizini Sarajeva, potvrdili su iz lokalne policije. Do nesreće je došlo kada su se na cesti koja povezuje Sarajevo s Palama izravno sudarili putnički kombi i kamion. Na snimkama koje su objavili mediji vidi se kako je kombi skrenuo u lijevu prometnu traku i tamo udario u kamion.

Cijeli prednji dio kombija potpuno je smrskan. Na mjestu je poginula mlađa žena, a osam ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu.

Poginula žena kao i svi drugi putnici u kombiju članovi su planinarskog kluba iz Goražda.

Portal Klix.ba objavio je video s mjesta teške nesreće.