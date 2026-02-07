Tko je mlada Trumpova pomoćnica zbog koje se dignula i tajna služba? Uselila u svlačionicu, ulazila u Melanijine odaje

U Bijeloj kući i na golf terenima Donalda Trumpa, jedna žena postala je sinonim za ekstremnu lojalnost – i za rastuću nelagodu među najbližim suradnicima predsjednika. Natalie Harp, bivša voditeljica krajnje desne televizije One America News, od 2025. godine obnaša ulogu izvršne pomoćnice američkog predsjednika Donalda Trumpa. No njezina predanost, koja prelazi granice profesionalnog odnosa, izazvala je zabrinutost tajne službe, članova Trumpova tima i javnosti. Harp je stekla Trumpovu naklonost jednostavnim, ali neobičnim trikom. Posvuda nosi prijenosni pisač i laptop te mu odmah ispisuje svaku pozitivnu vijest, post ili komentar o njemu. Prema više insajdera, Trump je navodno bio oduševljen time, toliko da je tražio da mu Harp šalje te ispisane članke novinarima, kongresnicima i čak stranim diplomatima. Međutim, mnogi od tih članaka dolazili su iz sumnjivih izvora, uključujući stranice obožavatelja i krajnje desne portale, što je izazivalo sve veću nelagodu u njegovu okruženju.

Stvari su postale još ozbiljnije kada su se pojavila navodna Harpina osobna pisma predsjedniku. U njima piše o njemu kao o "Čuvaru i zaštitniku u ovom životu", izražava želju da "prolaze dane bez razgovora o poslu" i da mu "donosi radost". Jedno od pisama navodno parafrazira Ponos i predrasude: "Nisam se mogla rastati od tebe, ni od koga manje vrijednog – i, dodat ću, ja sam ta koja je nedostojna. Uvijek, Natalie." Drugo pismo završava rečenicom: "Nitko me ne poznaje niti mari za mene više."

Prema Michaelu Wolffu u knjizi All or Nothing: How Trump Recaptured America, Tajna služba smatrala je ta pisma uznemirujućima, a neki Trumpovi pomoćnici počeli su je nazivati "Alex Forrest" – likom Glenn Close iz filma Fatalna privlačnost, opsesivne progoniteljice. Harp se navodno preselila u žensku svlačionicu Trump National Golf Club Bedminstera ljeti 2024., nakon što joj nije dodijeljen smještaj, kako bi bila što bliže predsjednikovim odajama.

Prema Alexu Isenstadtu u knjizi Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power, jednom je navodno ušetala u praznu spavaću sobu na Trump Force One tijekom ljeta. Drugi put je navodno kasno noću zatekla Melania Trump u privatnim odajama Mar-a-Laga dok je nosila dokumente koje je htjela odmah dostaviti predsjedniku. Harp je također optužena da je utjecala na Trumpove objave na društvenim mrežama. U svibnju 2024. na njegovom računu pojavio se video s natpisom "united Reich" – što je izazvalo veliku kontroverzu i kritike Joea Bidena. Trumpov tim kasnije je priznao da je video podijelio "mlađi pomoćnik", a više izvora tvrdi da je to bila Harp.

Čak i unutar obitelji Trump je izazvala reakcije. Eric Trump navodno je tražio objašnjenja pravnom timu – "Tko je ona? Tko joj dopušta da to radi? Tko joj je dao ovlasti?" nakon što je Harp slala zahtjevne poruke o pravnim pitanjima.

Unatoč glasinama o romantičnoj vezi, insajderi u Wolffovoj knjizi tvrde da Trump nije pokazivao interes za afere, a kamoli za Harp. No njezino ponašanje, od bijesa kad joj se uskraćuje pristup, preko neprijateljskih poruka do upornog ulaska u privatne prostore – ostavlja dojam da je njezina lojalnost prelazila u nešto što je zabrinjavalo i tajnu službu i najbliže suradnike, piše Nickiswift.com.