Poslušaj
'GREŠKA ZAPOSLENIKA'

Rasistički video šokirao SAD: Je li se Trump ispričao? 'Bilo je u redu…'

Donald Trump
REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
07.02.2026.
u 08:39

Sporni video prikazivao je bivšeg predsjednika Baracka Obamu i bivšu prvu damu Michelle Obamu kao majmune u džungli, a bio je dio duljeg isječka koji je promicao neutemeljene tvrdnje o izbornoj prijevari 2020. godine. Objavljen je kasno u četvrtak navečer i ostao je dostupan gotovo 12 sati prije nego što je uklonjen

Američki predsjednik Donald Trump našao se pod oštrim kritikama nakon što je na društvenim mrežama objavljen video s rasističkim prikazom Baracka i Michelle Obame, koji je ubrzo uklonjen. Trump se u petak odbio ispričati, tvrdeći da nije odgovoran za objavu, prenosi CNN.

Sporni video prikazivao je bivšeg predsjednika Baracka Obamu i bivšu prvu damu Michelle Obamu kao majmune u džungli, a bio je dio duljeg isječka koji je promicao neutemeljene tvrdnje o izbornoj prijevari 2020. godine. Objavljen je kasno u četvrtak navečer i ostao je dostupan gotovo 12 sati prije nego što je uklonjen. Iz Bijele kuće poručili su da je video objavljen pogreškom jednog zaposlenika. Trump je rekao da je pogledao samo početak snimke, koji je sadržavao tvrdnje o izbornoj prijevari, te da nije vidio sporni završetak.– Pogledao sam početak. Bilo je u redu – rekao je novinarima, dodajući da je objavu proslijedio djelatniku koji ju je trebao pregledati do kraja. – Netko je propustio vrlo mali dio – ustvrdio je.

Na pitanje hoće li se ispričati, predsjednik je odgovorio:– Ne. Nisam pogriješio. Iako je rekao da osuđuje rasistički dio videa, Trump je odbacio tvrdnje da bi incident mogao naštetiti republikancima među crnim biračima. – Ja sam najmanje rasistički predsjednik kojeg ste imali u dugo vremena – rekao je. Objava je izazvala snažne reakcije, uključujući i među republikancima. Senator Tim Scott, jedini crni republikanac u Senatu, nazvao je video rasističkim i pozvao Trumpa da ga ukloni. Slične su poruke stigle i od drugih republikanskih zastupnika, koji su ocijenili objavu “uvredljivom” i zatražili ispriku. Kontroverza je, prema izvorima, Bijelu kuću stavila u obrambeni položaj, dok su savjetnici i saveznici pokušavali uvjeriti javnost da predsjednik nije osobno objavio sporni sadržaj. Ipak, izvori navode da Trump često sam objavljuje sadržaj na svojoj društvenoj mreži Truth Social, osobito kasno navečer ili rano ujutro.
Ključne riječi
Donald Trump

