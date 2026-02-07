VIDEO Širi se snimka suludog poteza vozača u BiH: Mercedesom se sjurio niz stepenice

Snimka neobične vožnje koja se jutros proširila medijima u Bosni i Hercegovini prikazuje vozača Mercedesa kako se spušta niz stepenice kod banjalučke TtTržnice.
Video je 7. veljače objavio portal Tok.tv, a na njemu se vidi kako se vozač luksuznog automobila spušta niz stepenište. Nije poznato iz kojeg je smjera vozilo došlo, s obzirom na to da se s jedne strane nalazi ograđeno parkiralište, a s druge šetalište, pišu Nezavisne novine.
Da je imao Cayenne mogao je pneumaticnkm armotizerima dignuti razinu vozila i nebi autu nista bilo. Ovako ga ostetio. Ali nije trasno to je samo seljacko vozilo mercedes.