U SUSJEDSTVU

VIDEO Širi se snimka suludog poteza vozača u BiH: Mercedesom se sjurio niz stepenice

VL
Autor
Večernji.hr
07.02.2026.
u 10:38

Nije poznato iz kojeg je smjera vozilo došlo, s obzirom na to da se s jedne strane nalazi ograđeno parkiralište, a s druge šetalište

Snimka neobične vožnje koja se jutros proširila medijima u Bosni i Hercegovini prikazuje vozača Mercedesa kako se spušta niz stepenice kod banjalučke TtTržnice.

Video je 7. veljače objavio portal Tok.tv, a na njemu se vidi kako se vozač luksuznog automobila spušta niz stepenište. Nije poznato iz kojeg je smjera vozilo došlo, s obzirom na to da se s jedne strane nalazi ograđeno parkiralište, a s druge šetalište, pišu Nezavisne novine.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
10:48 07.02.2026.

Da je imao Cayenne mogao je pneumaticnkm armotizerima dignuti razinu vozila i nebi autu nista bilo. Ovako ga ostetio. Ali nije trasno to je samo seljacko vozilo mercedes.

