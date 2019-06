Milanović računa na najjače SDP-ove ljude s terena, no posebno će paziti na jednu stvar

Može li kandidatura Zorana Milanovića za predsjednika države homogenizirati podijeljeni SDP, biti kao neka vrsta “ljepila” koja će sukobima izmorene socijaldemokrate pokušati pospajati po terenu?

U samom stožeru Zorana Milanovića vjeruju da se to može dogoditi, a koncept kampanje koji se upravo razrađuje navodno i ide upravo u tom smjeru. Naime, kako kažu naši sugovornici iz SDP-a, Zoran Milanović planira snažnije u kampanju uključiti i određeni broj SDP-ovih ljudi s terena. Izvori kažu da se uglavnom radi o mladim i uspješnim SDP-ovim gradonačelnicima i načelnicima čiji je rad prepoznat u njihovim sredinama, koji odskaču, koji su u svojim mandatima i sredinama napravili određeni odmak od nekog standarda.

Starta već u Brezovici?

I što je još važnije, pri odabiru tko će to biti neće se, kažu isti izvori, gledati tko je bio na kojoj strani, već je poanta u kampanju upravo uključiti pripadnike obje SDP-ove struje, i one koja je bila za “rušenje” Davora Bernardića i one koja je bila na strani aktualnog predsjednika.

Neki su razgovori s tim “uspješnim licima” koja se mogu očekivati u Milanovićevoj kampanji već i obavljeni, neki će tek biti, ali dok se konačna odluka i izbor čekaju, neka imena već su počela “curiti”.

Poput onoga sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček s kojom bi se Milanović već u subotu mogao pojaviti na Danu antifašističke borbe u šumi Brezovica kraj Siska. Događaj je to na koji su ga pozvali u Savezu antifašističkih boraca, a Milanović još “važe” hoće li poziv i prihvatiti ili ne. Ikić Baniček inače je jedna od onih SDP-ovaca koji su lani u jeku najžešćih sukoba u SDP-u javno poručivali kako Davor Bernardić mora otići s mjesta šefa stranke, a s njime i cijeli stranački vrh.

Foto: Nikola Čutuk/pixsell, ilustracija

Istu poruku u svojim je intervjuima prošle godine slao i uspješni koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić koji se također danas spominje kao ime koje bi u Milanovićevoj kampanji trebalo imati određenu ulogu. Računa se i na Vinka Grgića, gradonačelnika Nove Gradiške koji će uskoro i u Sabor umjesto Predraga Freda Matića koji odlazi u EU parlament.

Glasine kažu da Milanović računa i na Stjepana Kovača, gradonačelnika Čakovca. Inače, upravo je s Kovačem Milanović fotografiran u ljeto 2018. godine na popularnoj turističkoj manifestaciji Porcijunkulovo u Čakovcu kamo je došao, kako je tada sam kazao, privatno, i to s Gordanom Marasom i Peđom Grbinom, što je tada potaknulo rasprave da se Milanović vraća u politiku. U stožeru, kažu izvori, računa se i na gradonačelnika Pregrade Marka Vešligaja, ali i na trenutačno najpopularniju SDP-ovu gradonačelnicu Supetra Ivanu Marković.

Čovjek koji će također imati ulogu u Milanovićevoj predsjedničkoj kampanji jest i Ivan Klarin, načelnik Tisnog, jedne od najuspješnijih općina u Hrvatskoj, a na tom bi se popisu mogao naći i mladi i uspješni gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević. To je posebno zanimljivo jer je upravo Krstičević prošle godine u Pločama okupio osam gradonačelnika što je na kraju preraslo u inicijativu protiv onih SDP-ovaca koji su tražili da se potpiše pismo za zahtjevom za Bernardićevu smjenu. I nikako nije SDP-ovac koji se ranije vezivao uz Milanovića. Dapače, znao ga je i javno kritizirati.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Detalji nisu razrađeni, ali poanta je da se na terenu objedine i simpatizeri i članovi i potencijalni birači, a u čemu bismo upravo mi s terena trebali pomoći. Nešto slično radili smo i 2015. godine kada je Alex Braun bio zadužen za kampanju, koja je bila jako uspješna. Tada smo svi imali jasno propisane ciljeve pa čak i broj glasova koliko koji izborni stožer po izbornim jedinicama mora donijeti. Ideja je da se prema tako nečemu ide i sada. Isto je tako ideja da se Milanović pojavljuje na što više mjesta, gradova i općina. To ne znači da će non stop ići okolo. Na neke događaje hoće, na neke ćemo ići mi koji ćemo u cijeloj kampanji sudjelovati – kaže naš izvor.

Naš drugi sugovornik, blizak Davoru Bernardiću, kaže pak kako mu je taktika da se u predsjedničku kampanju uključi što širi broj ljudi na terenu i da vrh stranke na to gleda blagonaklono.

– Ali isto tako treba kazati i da će se pratiti tko će sve biti u tom timu i na koga se sve računa. Moraju paziti u Milanovićevu stožeru da ne uključe u kampanju i one koji su preagresivno napadali Davora Bernardića i tako izazivali veliki animozitet u jednom dijelu stranke. Takvi ljudi nikako ne mogu pripomoći željenoj homogenizaciji SDP-a – kaže naš izvor iz vrha SDP-a.

Priprema Glavnog odbora

Isti izvor kaže i kako jedan dio ljudi u SDP-u, koji se i dalje ne miri s Milanovićem kao kandidatom, neće pristati sudjelovati u kampanji, a s njima će vrh svakako razgovarati jer ne žele nikakve disonantne tonove u kampanji.

Takvi tonovi, nadaju se u vrhu SDP-a, neće se čuti ni na Glavnom odboru stranke na čijoj se idućoj sjednici, vjerojatno krajem mjeseca, očekuje i da Milanović bude potvrđen za SDP-ova kandidata za predsjednika države.

– Razgovori s članovima Glavnog odbora traju i obavljat će se i dalje. Treba to jako dobro pripremiti da na sjednici ne bi bilo problema – kaže izvor iz SDP-a.

Zanimljivo, sam šef Glavnog odbora SDP-a Erik Fabijanić spada među one nesklone Zoranu Milanoviću pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se on postaviti na sjednici Glavnog odbora. Njegov kolega iz Primorsko-goranske županije, inače potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina na sjednici Predsjedništva na kojoj je Milanović prihvaćen kao predsjednički kandidat nije se pojavio.