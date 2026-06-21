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Plenković putuje u Kanadu, posjetit će Vatrene prije važne utakmice

Dubrovnik: LeBron James potpisao dres sinu Andreja Plenkovića
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.06.2026.
u 14:36

Predviđen je i susret s vodećim kanadskim gospodarstvenicima te predstavnicima velikih tvrtki i investicijskih fondova. Jedan od važnijih događaja bit će potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu između hrvatske tvrtke Orqa i kanadske tvrtke Remote Robotics, koji se odnosi na umjetnu inteligenciju, bespilotne sustave i potporu obuci kanadskih oružanih snaga.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković od 22. do 24. lipnja boravit će u službenom posjetu Kanadi, gdje će se sastati s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, susresti s predstavnicima hrvatske zajednice i gospodarstvenicima te pratiti utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Kako je priopćila Vlada RH, središnji dio posjeta bit će bilateralni sastanak dvojice premijera u Ottawi, nakon kojeg su predviđeni radni ručak delegacija te obraćanja javnosti. Uz Plenkovića u Kanadi će boraviti i ministar gospodarstva Ante Šušnjar te ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Premijer će tijekom posjeta obići Norval i Hamilton, gdje će se susresti s hrvatskim svećenicima i predstavnicima hrvatske zajednice u Kanadi. U Torontu će posjetiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju i vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza, a potom održati predavanje na temu „Otpornost i pouzdana partnerstva: Snaga malih država u novom geopolitičkom okruženju“. Predviđen je i susret s vodećim kanadskim gospodarstvenicima te predstavnicima velikih tvrtki i investicijskih fondova. Jedan od važnijih događaja bit će potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu između hrvatske tvrtke Orqa i kanadske tvrtke Remote Robotics, koji se odnosi na umjetnu inteligenciju, bespilotne sustave i potporu obuci kanadskih oružanih snaga.

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