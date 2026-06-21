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Ugovori hokejskog saveza

Šimunić objavio račune od 620.000 eura i poslao poruku: 'Treba ovima koji talasaju upasti u hižu'

Oroslavje: Viktor Šimunić dolazi u ured gradonačelnika u pratnji istražitelja
Igor Å oban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.06.2026.
u 10:57

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić, koji se posljednjih mjeseci našao u središtu pozornosti zbog prozivanja sportskih saveza i načina trošenja javnog novca, objavio je nove dokumente za koje tvrdi da otvaraju ozbiljna pitanja o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza. Uz račune vrijedne više od 620 tisuća eura poručio je da se njega istražuje i pretresa mu se kuća, dok se, kako tvrdi, oni koji godinama raspolažu javnim novcem bez odgovora na ključna pitanja – ne diraju.

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je optužbe na račun Hrvatskog hokejskog saveza. Sve dolazi svega nekoliko dana nakon što je Uskok, u sklopu zasebne istrage, pretražio njegov dom, a Šimunić sada tvrdi da ga se pokušava ušutkati upravo zbog tema koje otvara. U podužoj objavi na Facebooku, naslovljenoj "Imperija uzvraća udarac, ali ne mislim stati – evo novih podataka!", ponovno je ustvrdio kako postoje ozbiljne nepravilnosti u dodjeli poslova financiranih javnim novcem.

– Sad bi mogla krenuti faza gdje se pojavljuju vijesti da sam sa 14 godina potegnul neku curu za kečku na nastavi i potajno zapalil cigaretu iza osnovne škole. Pustite veliki investicijski ciklus i milijunske financijske omotnice koje smo od 2021. dopeljali u Oroslavje. Ma to je nevažno. Treba ovima koji talasaju upasti u hižu, a one koji čuvaju sustav, e njih treba zbrinuti – napisao je Šimunić. Središnji dio njegove objave odnosi se na Hrvatski hokejski savez. Tvrdi da je jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeno više od 620.000 eura vrijednih poslova bez provođenja javne nabave.

– Više od 620.000 eura dodijelili su jednoj tvrtki izravno. Ako se tako mogu dijeliti javni novci, čemu onda uopće postoje različiti kontrolni mehanizmi poput javne nabave? Hej! To je nekada bilo preko četiri milijuna kuna! – poručio je. Prema dokumentima koje je objavio, riječ je o poslovima vezanima uz organizaciju Svjetskog prvenstva u dvoranskom hokeju koje je prošle godine održano u Poreču. Tvrtka A.T.I., tvrdi Šimunić, bila je angažirana za organizaciju smještaja, prehrane i prijevoza sudionika.

No to nije jedino što mu je sporno. U objavi navodi da je najmanje pet velikih ugovora dodijeljeno izravnom pogodbom te da je iz saveza podignuto više od 28.000 eura gotovine. – Više od 28.000 eura podignuto je na bankomatima! Molim vlasnike firmi da sami kažu koliko je tek ovo nevjerojatan podatak i vade li oni keš za svoje poslovanje – napisao je. Šimunić tvrdi da se stotine tisuća eura javnog novca slijevaju u sportske saveze, ali da javnost često ne dobiva jasne odgovore o tome kako se taj novac dalje raspoređuje. – Imamo slučaj da su se stotine tisuća eura javnog novca slile za financiranje ovog saveza, a onda imamo dalje "šum u komunikaciji" kod dodjele istih novaca. I evo moje pitanje za kraj: Tko je i na temelju kojeg postupka odlučio kome će se dodijeliti poslovi vrijedni stotine tisuća eura javnog novca? – upitao je.

Podsjetimo, Šimunić se posljednjih mjeseci više puta oglašavao o poslovanju sportskih saveza, a ranije je javno problematizirao i ugovore Hrvatskog olimpijskog odbora s istom tvrtkom. Riječ je o poslovima vrijednima oko 1,5 milijuna eura, a taj slučaj već istražuje Uskok. Istodobno, i sam gradonačelnik Oroslavja nalazi se pod povećalom istražitelja. Uskok provjerava navode da je utjecao na dodjelu poslova vezanih uz adventsku manifestaciju u Oroslavju bez provođenja natječaja. Šimunić odbacuje optužbe i tvrdi da je riječ o pokušaju diskreditacije zbog njegovih istupa o trošenju javnog novca.

Ključne riječi
šimunić

Komentara 3

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Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
11:19 21.06.2026.

Zanimljivo je spomenuti kako je Antonio Zujić koji je predsjednik Hrvatskog saveza hokeja na ledu pomilovan 2016. godine od strane tadašnje predsjenice iz redova HDZ-a gospođe KGK za prometnu nesreću. Takve usluge se moraju vratiti ekipici iz Zločinačke.

KI
KradomiceKradeze_I
11:14 21.06.2026.

Ovo je tek vrh sante. Pravosuđe kakvo bi trebalo biti nikad nećemo imati osim ako ga ne preuzme AI a to se nikad neće dogoditi. Svi znamo da je Kalmetina ekipa maznula milijune a oslobođena je kao što znamo da optužnica za pljačku Ine još nije potvrđena a prošlo je već četiri godine. A ono što se ne vidi još je puno gore i s višestruko većim iznosima od ovog što se razotkrije ali svejedno ne procesuira.

DK
Darac Komarac
11:11 21.06.2026.

Kako je moguće da lik iz Oroslvlja ima sve te informacije?Čovjeku svaka čat.Kapa dolje al mi nije jasno Gdje su nestali novinari istrživači kojim je posao ovkve stvari istrživat.Gdje ste kvazi novinari?Sramite se da vam čovjek uz Oroslavlja radi vaš posao

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