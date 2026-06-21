Vozači će sami snositi štetu ako se utvrdi njihova krivnja za nalet na divljač

Nalet automobila na srnu, divlju svinju ili drugu životinju više neće automatski značiti da vozač ima pravo na naknadu štete. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predložilo je izmjene Zakona o lovstvu prema kojima će se odgovornost utvrđivati prema načelu dokazane krivnje. Ako se utvrdi da je vozač prekršio prometne propise, štetu će ubuduće morati snositi sam. Novi model trebao bi donijeti jasnija pravila za sve sudionike, smanjiti broj sudskih postupaka i rasteretiti državni proračun koji već godinama pokriva velike iznose nastale zbog prometnih nesreća s divljači. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je kako je postojeći sustav pokazao potrebu za promjenama jer su štete od naleta vozila kontinuirano rasle.