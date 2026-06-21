Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI ZAKON O LOVSTVU

Vozači će sami snositi štetu ako se utvrdi njihova krivnja za nalet na divljač

Autor
Vedran Balen
21.06.2026.
u 11:50

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je kako je postojeći sustav pokazao potrebu za promjenama jer su štete od naleta vozila kontinuirano rasle

Nalet automobila na srnu, divlju svinju ili drugu životinju više neće automatski značiti da vozač ima pravo na naknadu štete. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predložilo je izmjene Zakona o lovstvu prema kojima će se odgovornost utvrđivati prema načelu dokazane krivnje. Ako se utvrdi da je vozač prekršio prometne propise, štetu će ubuduće morati snositi sam. Novi model trebao bi donijeti jasnija pravila za sve sudionike, smanjiti broj sudskih postupaka i rasteretiti državni proračun koji već godinama pokriva velike iznose nastale zbog prometnih nesreća s divljači. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je kako je postojeći sustav pokazao potrebu za promjenama jer su štete od naleta vozila kontinuirano rasle.

Ključne riječi
policija novi zakon prometna nesreća nalet vozila divljač

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Oroslavje: Viktor Šimunić dolazi u ured gradonačelnika u pratnji istražitelja
26
Ugovori hokejskog saveza

Šimunić objavio račune od 620.000 eura i poslao poruku: 'Treba ovima koji talasaju upasti u hižu'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić, koji se posljednjih mjeseci našao u središtu pozornosti zbog prozivanja sportskih saveza i načina trošenja javnog novca, objavio je nove dokumente za koje tvrdi da otvaraju ozbiljna pitanja o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza. Uz račune vrijedne više od 620 tisuća eura poručio je da se njega istražuje i pretresa mu se kuća, dok se, kako tvrdi, oni koji godinama raspolažu javnim novcem bez odgovora na ključna pitanja – ne diraju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!