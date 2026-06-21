Nadmašio sva predviđanja i vratio se u parlament. Sada bi mogao postati britanski premijer

Britansku politiku potresaju sve glasnije špekulacije da bi premijer Keir Starmer već u ponedjeljak mogao najaviti povlačenje s čela vlade i Laburističke stranke. Iako Downing Street službeno demantira takve navode, sve veći broj zastupnika otvoreno traži njegov odlazak, a kao glavni favorit za nasljednika nameće se Andy Burnham, popularni gradonačelnik Velikog Manchestera kojeg mnogi nazivaju "kraljem sjevera".

Prema pisanju Observera , Starmer je posljednjih dana razgovarao s ministrima, donatorima stranke i sindikalnim čelnicima te je navodno postao svjestan da njegova pozicija više nije održiva. Izvori bliski vrhu Laburističke stranke tvrde da bi već sutra mogao predstaviti plan urednog odlaska iz Downing Streeta.

Broj laburističkih zastupnika koji javno traže njegovu ostavku premašio je stotinu, što je gotovo četvrtina parlamentarnog kluba stranke. Dodatni pritisak stvorila je uvjerljiva pobjeda Andyja Burnhama na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Makerfield, čime je osigurao povratak u Westminster nakon godina provedenih na čelu Velikog Manchestera.

Burnham se već dugo smatra jednim od najutjecajnijih političara na britanskoj ljevici. Zbog snažnog utjecaja na sjeveru Engleske stekao je nadimak "kralj sjevera", a njegovi pristaše vjeruju da upravo on može zaustaviti rast Reform UK-a Nigela Faragea i vratiti povjerenje birača u Laburističku stranku.

Njegova politička filozofija temelji se na dva pojma – nadi i lokalizmu. Burnham tvrdi da se britanska politika previše koncentrirala na London, dok su manji gradovi i industrijske regije godinama zanemarivani. Kao primjer uspješne politike često navodi reformu javnog prijevoza u Manchesteru, koju njegovi saveznici vide kao model za cijelu zemlju.

Starmerovi kritičari smatraju da njegova politika nije uspjela ispuniti obećanja o promjenama nakon dolaska laburista na vlast. Posebno mu zamjeraju pad popularnosti stranke i jačanje desnog populističkog pokreta Reform UK.

Burnham bi već u ponedjeljak trebao položiti prisegu kao zastupnik u Donjem domu parlamenta. Britanski mediji navode da nakon toga planira razgovarati sa Starmerom te mu predočiti popis zastupnika koji podržavaju promjenu vodstva. Navodno pokušava okupiti čak 200 potpisa potpore.

Iako Starmer i dalje javno poručuje da namjerava ostati na dužnosti, politički pritisak raste iz dana u dan. Zbog toga su sve glasnije procjene da bi upravo naredni tjedan mogao odlučiti budućnost britanske vlade i otvoriti put čovjeku kojeg mnogi već vide kao novog stanara Downing Streeta.