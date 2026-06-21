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OBJAVIO KULTNI RESTORAN

VIDEO Snimka izazvala raspravu: Koja je vrsta morskog psa snimljena kod Hvara?

Foto: Facebook screenshot
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
21.06.2026.
u 16:04

Objava Garifula prikupila je brojne reakcije, a korisnici su iznosili različita mišljenja i iskustva vezana uz susrete s morskim psima u Jadranu.

Hvarski restoran Gariful objavio je na društvenim mrežama snimku koja je izazvala veliku pozornost javnosti. Na videu snimljenom s broda vidi se morska životinja vrlo slična morskom psu kako velikom brzinom kruži oko raskomadane ribe, za koju se pretpostavlja da je sabljarka.

Na snimci se čuje muškarac koji nagađa da je riječ o velikom bijelom morskom psu, no u komentarima se ubrzo razvila rasprava o tome o kojoj se vrsti zapravo radi. Dio korisnika uvjeren je da je na snimci veliki bijeli morski pas, dok drugi smatraju da je riječ o maku, odnosno atlantskom maku, jednoj od najbržih vrsta morskih pasa na svijetu.

"Po snimci se, naravno, ne može sa stopostotnom sigurnošću tvrditi o kojoj je vrsti riječ, ali sve upućuje na to da bi ovo vrlo lako mogao biti kratkoperaji mako morski pas", napisao je jedan od komentatora, navodeći kako građa tijela i način lova odgovaraju toj vrsti. Drugi korisnici također su uvjereni da se radi o maku. "Nije bili, mako je", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Velika bijela niti blizu."

Objava Garifula prikupila je brojne reakcije, a korisnici su iznosili različita mišljenja i iskustva vezana uz susrete s morskim psima u Jadranu. I veliki bijeli morski pas i atlantski mak tijekom godina zabilježeni su u Jadranskom moru, iako su susreti s njima iznimno rijetki. Zbog toga je snimka iz okolice Hvara privukla posebnu pozornost javnosti i ljubitelja mora. Za sada nije poznato o kojoj se vrsti morskog psa radi, a snimka nastavlja izazivati rasprave na društvenim mrežama.
Ključne riječi
Jadransko more morski pas Hvar Gariful

Komentara 1

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Avatar USA
USA
16:31 21.06.2026.

Ha ha nitko ne komentira ovog klosara sto je to snimio koji se dvoumi bi li ukrao morskom psu raskomadanu sabljarku i odnio je kuci. Fuj

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