Ni toplinski val nije ih zaustavio! Hodočasnici iz Vukovara poslali snažnu poruku Europi

Unatoč najavljenom toplinskom valu na prvi dan ljeta, gotovo 70 hodočasnika okupilo se danas u Vukovaru na inicijativi Camino za mir, koja se istovremeno održavala na Camino rutama diljem Europe. Sudionici su prehodali dio buduće trase Camino Vrata Hrvatske, jedne od najznačajnijih novih hrvatskih Camino ruta, hodajući od Memorijalnog centra Ovčara do crkve svetih Filipa i Jakova u Vukovaru. Po dolasku u crkvu hodočasnike je blagoslovio župnik, a zajednička molitva za mir zaokružila je ovo posebno hodočasničko iskustvo. Hodajući u molitvi za mir, sudionici su iz grada heroja poslali snažnu i simboličnu poruku zajedništva I nade. Ruta je vodila i pokraj mjesta koja trajno svjedoče o stradanjima i žrtvi hrvatskog naroda, uključujući Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, dodatno naglašavajući važnost mira kao univerzalne vrijednosti.

Događaj je organiziran u sklopu europske inicijative Camino za mir, kojom su hodočasnici na brojnim Camino rutama diljem Europe istovremeno hodali s istom nakanom - molitvom za mir u svijetu. Posebnu simboliku događaju daje činjenica da je održan upravo u Vukovaru, gradu koji je postao simbol stradanja, ali i obnove i snage ljudskog duha. Sudionici su tako kroz hodanje spojili hodočašće, sjećanje i molitvu. Ovogodišnja inicijativa Camino za mir održana je istovremeno na Camino rutama diljem Europe pod koordinacijom europske federacije Camino Europa Compostela. Hodočasnici su 21. lipnja zajedno hodali za mir, slobodu i ljudsko dostojanstvo, vrijednosti koje Camino de Santiago već više od 1.200 godina povezuju među europskim narodima. Akcija je održana na mreži od više od 80.000 kilometara Camino puteva koji prolaze kroz 29 europskih zemalja, a poseban naglasak stavljen je na solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim hodočasnicima čiji je Camino Podolico dio iste europske mreže puteva sv. Jakova. Na početku hoda sudionici su minutom šutnje odali počast za sve žrtve ratova.

Današnji susret ujedno je pružio priliku za predstavljanje buduće rute Camino Vrata Hrvatske, koju radi Vukovarsko-srijemska županija u partnerstvu sa Bratovštinom Svetog Jakova i udrugom MS tim Hrvatska u sklopu projekta Camino Hrvatska. Ova ruta će povezati bogatu kulturnu, duhovnu i povijesnu baštinu hrvatskog istoka. Upravo će Vukovar i mjesta hrvatskog sjećanja biti jedan od najemotivnijih i najposebnijih dijelova buduće Camino rute. Organizatori zahvaljuju svim hodočasnicima koji su svojim dolaskom i sudjelovanjem pokazali da poruka mira nema granica te da upravo zajednički koraci mogu biti snažan simbol zajedništva i nade. Dok su istoga dana tisuće hodočasnika hodale europskim Camino rutama, iz Vukovara, grada koji najbolje razumije cijenu rata i vrijednost mira, gotovo 70 hodočasnika svojim je koracima potvrdilo da Camino nije samo put prema Santiago de Composteli, nego i put prema miru u cijelom svijetu.