Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 80
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INICIJATIVA CAMINO ZA MIR

Ni toplinski val nije ih zaustavio! Hodočasnici iz Vukovara poslali snažnu poruku Europi
VL
Autor
Večernji.hr
21.06.2026.
u 13:18

Događaj je organiziran u sklopu europske inicijative Camino za mir, kojom su hodočasnici na brojnim Camino rutama diljem Europe istovremeno hodali s istom nakanom - molitvom za mir u svijetu. Posebnu simboliku događaju daje činjenica da je održan upravo u Vukovaru, gradu koji je postao simbol stradanja, ali i obnove i snage ljudskog duha. Sudionici su tako kroz hodanje spojili hodočašće, sjećanje i molitvu.

Unatoč najavljenom toplinskom valu na prvi dan ljeta, gotovo 70 hodočasnika okupilo se danas u Vukovaru na inicijativi Camino za mir, koja se istovremeno održavala na Camino rutama diljem Europe. Sudionici su prehodali dio buduće trase Camino Vrata Hrvatske, jedne od najznačajnijih novih hrvatskih Camino ruta, hodajući od Memorijalnog centra Ovčara do crkve svetih Filipa i Jakova u Vukovaru. Po dolasku u crkvu hodočasnike je blagoslovio župnik, a zajednička molitva za mir zaokružila je ovo posebno hodočasničko iskustvo. Hodajući u molitvi za mir, sudionici su iz grada heroja poslali snažnu i simboličnu poruku zajedništva I nade. Ruta je vodila i pokraj mjesta koja trajno svjedoče o stradanjima i žrtvi hrvatskog naroda, uključujući Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, dodatno naglašavajući važnost mira kao univerzalne vrijednosti.

Događaj je organiziran u sklopu europske inicijative Camino za mir, kojom su hodočasnici na brojnim Camino rutama diljem Europe istovremeno hodali s istom nakanom - molitvom za mir u svijetu. Posebnu simboliku događaju daje činjenica da je održan upravo u Vukovaru, gradu koji je postao simbol stradanja, ali i obnove i snage ljudskog duha. Sudionici su tako kroz hodanje spojili hodočašće, sjećanje i molitvu. Ovogodišnja inicijativa Camino za mir održana je istovremeno na Camino rutama diljem Europe pod koordinacijom europske federacije Camino Europa Compostela. Hodočasnici su 21. lipnja zajedno hodali za mir, slobodu i ljudsko dostojanstvo, vrijednosti koje Camino de Santiago već više od 1.200 godina povezuju među europskim narodima. Akcija je održana na mreži od više od 80.000 kilometara Camino puteva koji prolaze kroz 29 europskih zemalja, a poseban naglasak stavljen je na solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim hodočasnicima čiji je Camino Podolico dio iste europske mreže puteva sv. Jakova. Na početku hoda sudionici su minutom šutnje odali počast za sve žrtve ratova.

Današnji susret ujedno je pružio priliku za predstavljanje buduće rute Camino Vrata Hrvatske, koju radi Vukovarsko-srijemska županija u partnerstvu sa Bratovštinom Svetog Jakova i udrugom MS tim Hrvatska u sklopu projekta Camino Hrvatska. Ova ruta će povezati bogatu kulturnu, duhovnu i povijesnu baštinu hrvatskog istoka. Upravo će Vukovar i mjesta hrvatskog sjećanja biti jedan od najemotivnijih i najposebnijih dijelova buduće Camino rute. Organizatori zahvaljuju svim hodočasnicima koji su svojim dolaskom i sudjelovanjem pokazali da poruka mira nema granica te da upravo zajednički koraci mogu biti snažan simbol zajedništva i nade. Dok su istoga dana tisuće hodočasnika hodale europskim Camino rutama, iz Vukovara, grada koji najbolje razumije cijenu rata i vrijednost mira, gotovo 70 hodočasnika svojim je koracima potvrdilo da Camino nije samo put prema Santiago de Composteli, nego i put prema miru u cijelom svijetu.
Ključne riječi
camino Vukovar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Oroslavje: Viktor Šimunić dolazi u ured gradonačelnika u pratnji istražitelja
35
Ugovori hokejskog saveza

Šimunić objavio račune od 620.000 eura i poslao poruku: 'Treba ovima koji talasaju upasti u hižu'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić, koji se posljednjih mjeseci našao u središtu pozornosti zbog prozivanja sportskih saveza i načina trošenja javnog novca, objavio je nove dokumente za koje tvrdi da otvaraju ozbiljna pitanja o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza. Uz račune vrijedne više od 620 tisuća eura poručio je da se njega istražuje i pretresa mu se kuća, dok se, kako tvrdi, oni koji godinama raspolažu javnim novcem bez odgovora na ključna pitanja – ne diraju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!