U cik zore, krenula je Torcida u sklopu paravojno-neredarstvene akcije Vjetar s Dinare prema SAO Pharos

Subota

13. 6. 2026.

Danas slavimo svetog Antu, kojem se mole putnici, potlačeni, siromasi, mole mu se bolesnici, neplodne žene, ratnici i mnogi drugi, pa ne čudi da je jedan od najomiljenijih zaštitnika našeg naroda. Iako nema nikakvu teološku podlogu, posebno ga štuju ljubitelji janjetine i to isključivo pečene, ljubitelji leš janjetine sa šalšom i bižima, danas su u drugom planu.

Blagdan svetog Ante jednostavno pada usred sezone pečene janjetine, pa je tako i danas bilo gotovo nemoguće naći slobodno mjesto u restoranima diljem Dalmacije gdje su se ražnjevi vrtjeli od ranog jutra. Narod je svugdje blagovao u miru i molio, ali da sve ne prođe bez incidenta, pobrinuo se Luka Oman, predsjednik udruge prijatelji životinja, koji je prosvjedovao ispred Sabora, tražeći da se današnji dan proglasi Danom sjećanja, na sve janjocid. Kako je sabornica bila prazna, jer su svi otišli negdje na janjetinu, podržali su ga samo zastupnici stranke Možemo, koji su predložili da se ubuduće peče vege janjetina. Na Klisu je došlo i do manjeg nesporazuma, jer je jednom od HDZ-ovih načelnika odbijena kartica kada je htio platiti ručak za članove općinskog vijeća i par prijatelja. Naime, prekoračio je cifru od 50000 eura za reprezentaciju, pa je morao platiti iz svog džepa, što je protivno njegovim dubokim uvjerenjima. Ne ponovilo se!

Nedjelja

14. 6. 2026.

"Gorit će nebo zemlje i akvatorij Hvara", poručio je Joke Bengalka, ministar obrane i napada Torcide ispraćajući domoljubne snage splitskih navijača dragovoljaca, koji se već drugi dan bore s jakim četničkim snagama i petokolonašima i Judinim sinovima u odorama slavne hrvatske policije, kojima je Plenki zapovjedio da čuvaju srpske konobare kao zjenicu oka. Gliserima, paraglajderima, jedrilicama, kaićima, gumenjacima, daskama za jedrenje, a mnogi i plivajući, zaputili su se u cik zore, drugog dana paravojno-neredarstvene akcije Vjetar s Dinare prema SAO Pharos na kojem je jako četničko uporište pizza majstora Nemanje iz Kuršumlije i Uroša, konobara iz Ljiga, koji su na podlaktici imali tetovažu s imenom rodne zemlje, čime su povrijedili sve žrtve Domovinskog rata i ismijali ustavno pravni poredak jedine nam i vječne Hrvatske. Nažalost, janjičari u odorama hrvatske policije, zaustavili su ih na prilazima okupiranom otoku Hvaru i odbacili na početni položaj. Prilikom akcije, nestalo je nekoliko torcidaša iz Sinja i Imotskog koji su se u akciju uputili na borbenim plamencima na napuhivanje, jer nisu baš vični plivanju. Zadnji put su primijećeni kod Ulcinja. Ufamo se njihovom sretnom povratku.

Ponedjeljak

15. 6. 2026.

Neobičan incident u kampu hrvatske nogoloptaške izabrane vrste u Alexandriji! Poznato je da američki Hrvati, kao i Hrvati diljem svijeta obožavaju naše nogoloptaše i da su treninzi naših nogometnih dragovoljaca izuzetno posjećeni, ali nekada se zna i pretjerati, pa bilježimo i prvi manji incident. Naime, nakon treninga, jedna je gospođa izbjegla pozornosti osiguranja, prešla ogradu, ušla u zabranjeni dio sportskog centra Biskupske gimnazije u Alexandriji i probila se do svlačionice u kojoj su se naši nogoloptači tuširali. Srećom, zaustavili su je pripadnici osiguranja na vratima, pa je pravi incident izbjegnut. Kada su je pitali zašto je htjela ući, rekla im je da je došla vidjeti Luku Modrića, svog malog sina Lukicu: "Donijela sam mu malo grobničkog sira i palente kompirice, to on najviše voli", rekla je blago dezorijentirana žena, koju su identificirali kao K.G.K. (58). Interesantno, gospođa je otprije poznata policiji u SAD-u, jer je tako prije nekoliko godina pokušala ući i u Bijelu kuću u Washingtonu i popričati s američkim predsjednikom, ali nije dospjela dalje od ograde, gdje se uspjela samo fotografirati.

Utorak

16. 6. 2026.

Poznato je da je budnost osnovna zadaća domoljuba, jer neprijatelj nikada ne spava! Upravo je budnost jednog običnog građanina, koji je u naoko bezazlenoj organizaciji izleta na kojem je trebalo sudjelovati njegovo nevino i neiskvareno dijete u trećem osnovne, dovele do uhićenja ubačenog crvenog fašista i bandita, koji je satniju đaka u jednom danu namjeravao odvesti u Kumrovec, kao da posjete etno selo, a zapravo da vide lažno rodno mjesto ruskog grofa, ovdje poznatog kao Josip Broz Tito, osvjedočenog hrvatomrsca i masovnog ubojice, koji je organizirao genocid nad hrvatskim antifašistima ustašama, čije se grobnice svakodnevno otkrivaju diljem Hrvatske. Srećom, terorist je raskrinkan, lociran, uhićen i transportiran u Konačište crvenih bandita u Kerestinec na daljnju obradu.

Srijeda

17. 6. 2026.

Strava u Hercegovini! Diljem zapadne Hercegovine elitni pripadnici raznih muslimanskih milicija uhićuju i progone hrvatske domoljube koji su naivno povjerovali Ivanu Penavi, koji je obećao da će doći s tisuću momaka i uskrsnuti neprežaljenu Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu. Nesretna hercegovska čeljad pomislila je da je kucnuo čas pripojenja matici i ispod stogova sijena izvadila maljutne i nešto malo tenkova, a iz konoba počupala nešto kalašnjikova i ručnih bacača, pa se otisnula u zelene dore čekati Ivana i Hrvatsku vojsku. Međutim, šipak! Ivan se u Zagrebu povukao na pričuvni položaj nakon dugog razgovora s premijerom koji je u podrumu Vlade trajao cijelu noć. Navodno su se čuli udarci i krici, te povici "nemoj, Andrej" i navodno je Penava tek pred zoru odustao od HZHB i ostao samo na traženju trećeg entiteta. U pauzi borbi s muslimanskim milicijama škripari mu poručili da će ga stići dugačka ruka pravde.

Četvrtak

18. 6. 2026.

O, kako smo glupi i naivni! Čak su i naši nogometaši poludjeli, pa su par put izvozali glupe Engleze i uvalili im dva gola samo da pokažu što znaju. Jedini koji je slijedio Dalićevu taktiku je kapetan Luka, koji je namjerno potkačio Engleza samo da im pokloni penal, koji je na Zlatkov užas Livi obranio, pa je Zlatko morao upozoriti suca na prijestup, nakon čega je Kane ponovo pucao, a Zlatko zapovjedio Livom da se baci u drugu stranu. I budali je jasno da bi drugačije Livom bilo nemoguće dati gol iz penala. U poluvremenu je Zlatko povezao konce, skromno i ponizno objasnio igračima kako stoje stvari i u drugom poluvremenu je bilo sve u redu. Cijeli svijet sada misli da je reprezentacija gotova i da je Luka izgubio magiju. Bute vidli protiv Paname i Gane. Na kraju ćete biti ganuti.

Petak

19. 6. 2026.

Da smo glupi i naivni, dokazuje i slučaj don Ante Žderića, splitskog svećenika koji je u dogovoru s kolegom gvardijanom reprezentacije Zlatkom Dalićem na fejsu objavio poslanicu u kojoj tvrdi da naše nogoloptače do svjetskog zlata ne vodi vjera, nego vjera vodi do vječnog spasenja. Dodao je da sakraliziranje sporta vodi mitologiziranju i iracionalnosti i da Hrvati nisu izabrana nacija. Završio je skandaloznom tezom da Bog i Gospa ne navijaju za Hrvatsku, što je ogorčilo stotine tisuća naših navijača i gotovo dovelo do linča don Ante, a istina je upravo suprotna, Naime, don Ante je ovo objavio u dosluhu s kolegom Zlatkom, nakon što je Fifa otvorila istragu protiv naših reprezentativaca, posumnjavši da koriste vjerski doping i upravo da bi skrenuli pozornost s istrage, don Ante se žrtvovao, objavivši ovu glupost i laž. Pa naravno da Bog i Gospa navijaju za Hrvatsku, za koga bi drugo navijali?! Kako bi drugačije Livi obranio sve one zicere.