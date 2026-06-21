23 godine nije zaboravio Hrvaticu koja mu je pomogla nakon nesreće na Hvaru! Sada ju je napokon pronašao

Sve je počelo objavom muškarca koji se prisjetio nesreće koju je doživio tijekom ljetovanja na Hvaru prije 23 godine. Vozeći skuter s jednog kraja otoka na drugi, slomio je nogu i ostao ležati uz cestu.Kako je napisao, tada ga je pronašla taksistica koja mu je donijela vodu i kišobran te organizirala prijevoz do ambulante. Tu nije stala. – Donijela mi je peciva i vodu te ostala nekoliko sati sa mnom kako mi ne bi bilo teško. Nije govorila engleski, ali to nije bilo važno – napisao je.Nakon što je prebačen u bolnicu u Splitu, žena je poslala svog sina da mu donese prtljagu. Mladić je potom ostao uz njega, pomogao mu podići novac s bankomata i pobrinuo se da bude spreman za povratak kući.

– Odbio je primiti novac. Rekao mi je samo da pronađem smisao u svojoj ozljedi i da se vratim te odsjednem kod njega i njegove majke kada ponovno dođem u Hrvatsku – prisjetio se. Godinama kasnije izgubio je njihov kontakt, no sada se ponovno vraća u Hrvatsku i odlučio ih je pronaći. Na društvenim mrežama objavio je dvije fotografije mladića iz 2003. godine i zamolio korisnike za pomoć.

Potraga nije dugo trajala. U komentarima se ubrzo javila upravo žena koja mu je tada pomogla.– Hvala vam svima. Takvi smo i ne može nas nitko i ništa promijeniti. Može biti sretan da ga u toj krivini na staroj cesti u Selcima na Hvaru nije pregazio veliki autobus. Sam dragi Bog nas je poslao tamo. Više mi ovo sada znači nego milijun eura. Sretno, vidimo se, bit će nam drago – napisala je Eva Blažević.Objava je izazvala lavinu reakcija, a brojni korisnici istaknuli su kako ovakve priče vraćaju vjeru u ljude. – Bravo za gospođu i njezina sina. Vi ste dokaz da još ima nade za čovječanstvo – napisao je jedan korisnik, dok su drugi poručili kako upravo ovakve geste pokazuju ono najljepše lice Hrvatske.