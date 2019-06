Biljana Borzan izabrana za potpredsjednicu europskih socijaldemokrata

SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan izabrana je danas na mjesto potpredsjednice socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, potvrdili su iz njezinog ureda.

Politička grupacija socijalista u Europskom parlamentu druga je po broju zastupnika stoga je ovo imenovanje veliki uspjeh za samu zastupnicu.

Meet the team! We have elected the Bureau members to join @IratxeGarper in leading our Group ⬇️



🇫🇷 @EricAndrieuEU

🇭🇷 @BiljanaBorzan

🇲🇹 @Miriamdalli

🇸🇪 Heléne Fritzon

🇮🇹 @gualtierieurope

🇫🇮 @EeroHeinaluoma

🇩🇪 @berndlange

🇬🇧 @Claude_Moraes

🇳🇱 @KatiPiri

🇷🇴 @RovanaPlumbMM pic.twitter.com/zRwflS0Rd4