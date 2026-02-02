Krši li Vlada zakon kao što tvrdi Tomašević? Profesor s Prava: Danas Zagreb, preksutra janjci u Dicmu

Krši li Vlada Zakon o komunalnom gospodarstvu u kojem piše da ako netko želi koristiti javni prostor u nekom gradu ili općini, makar i privremeno, mora tražiti dopuštenje te lokalne jedinice, pitali smo profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vedrana Đulabića.

– Naravno da krši. Nije sporno da Vlada može biti organizator, ali mora poštovati proceduru kao i bilo tko drugi. Tko god želi organizirati događaj u prostoru neke jedinice lokalne samouprave mora za to dobiti dopuštenje te jedinice. Što ako je Grad Zagreb, karikiram, danas dao suglasnost nekome drugome da koristi trg, primjerice za sajam šljiva ili ptica pjevica? – pita se Đulabić.

Riječ je, ističe, o opasnom presedanu. U protivnom bi Vlada mogla u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave raditi što god poželi. – Danas bismo bili na Trgu u Zagrebu, sutra na rivi u Splitu, prekosutra u Dicmu pečemo janjce na trgu. To ne funkcionira tako. Procedura postoji i mora se poštovati, a dozvola se mora zatražiti – zaključuje profesor.