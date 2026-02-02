Naši Portali
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
OPASAN PRESEDAN

Krši li Vlada zakon kao što tvrdi Tomašević? Profesor s Prava: Danas Zagreb, preksutra janjci u Dicmu

doček rukometaša
Foto: Dea Redžić
1/8
Autor
Nikolina Orešković
02.02.2026.
u 15:51

– Što ako je Grad Zagreb, karikiram, danas dao suglasnost nekome drugome da koristi trg, primjerice za sajam šljiva ili ptica pjevica? – pita se Đulabić.

Krši li Vlada Zakon o komunalnom gospodarstvu u kojem piše da ako netko želi koristiti javni prostor u nekom gradu ili općini, makar i privremeno, mora tražiti dopuštenje te lokalne jedinice, pitali smo profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Vedrana Đulabića.

– Naravno da krši. Nije sporno da Vlada može biti organizator, ali mora poštovati proceduru kao i bilo tko drugi. Tko god želi organizirati događaj u prostoru neke jedinice lokalne samouprave mora za to dobiti dopuštenje te jedinice. Što ako je Grad Zagreb, karikiram, danas dao suglasnost nekome drugome da koristi trg, primjerice za sajam šljiva ili ptica pjevica? – pita se Đulabić.

Riječ je, ističe, o opasnom presedanu. U protivnom bi Vlada mogla u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave raditi što god poželi. – Danas bismo bili na Trgu u Zagrebu, sutra na rivi u Splitu, prekosutra u Dicmu pečemo janjce na trgu. To ne funkcionira tako. Procedura postoji i mora se poštovati, a dozvola se mora zatražiti – zaključuje profesor.
Ključne riječi
Vedran Đulabić zakon o komunalnom gospodarstvu Grad Zagreb Vlada Doček rukometaša Zagreb

Komentara 7

Pogledaj Sve
KI
kingtom
16:08 02.02.2026.

Anketa sve govori, plenki je popušio ovim potezom big time. To je nasilje institucije nad građanima, a dočekivanje ikoga jer je radio svoj posao je velika glupost, ajmo onda organizirati doček za doktore koji se vraćaju sa nekog međunarodnog simpozija.

MI
Milezadom
15:58 02.02.2026.

Naravno da ne krši, profesor jednostavno nije stručan. Članak ustava 42. je jasan: Svakom se priznaje pravo na javno okupljanje i mirni prosvjed u skladu sa zakonom. Dakle, Ustav je taj koji unaprijed dozvoljava svako okupljanje. Nije potrebna nikakva dozvola gradonačelnika. Nadležni zakon je Zakon o javnom okupljanju koji definira javno okupljanje i zu izričito smješta javnu priredbu kao što je ova. Ni u zakonu se ne spominje da gradonačelnik mora dati neku posebnu dozvolu. Toga nema. To je namjerno napravljeno baš zato da neki lokalni šerif ne bi išao okolo zabranjivati što mu padne na pamet.

Avatar desno..mir.za.MP
desno..mir.za.MP
16:21 02.02.2026.

Rano popodne… lagano svira jazz, pijem kavicu, a sa neta i iz medija dopire svekoliki kmeket partizanije i ostalih levatora… danas je jako dobar dan…

