Milanović izjavama o NATO-u uznemirio Fince, nazvali ministra Grlića Radmana

Predsjednik Zoran Milanović današnjim je izjavama uzbunio čelnike u Finskoj koji su ovog poslijepodneva sazvali sastanak s vanjskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom kako bi izrazili zabrinutost.

- Ja najviše na svijetu volim Finsku i Švedsku, no moram raditi za Hrvatsku. Ako je njima problem Rusija nakon 70 godina i ako trebaju ući u NATO, možemo o tome razgovarati. To smatram vrlo opasnom avanturom, ovaj je rat tek počeo, ne mislim na rat u Ukrajini. Ovdje je kaos tek počeo - kazao je Milanović danas novinarima nakon konferencije Hrvatska kakvu trebamo.

- Reći ću vam što mislim, mislim da je vrlo opasno šarlatanstvo. Međutim, ne možemo reći ne, je l' tako? Što se mene tiče, neka uđu u NATO, neka se igraju i dalje, neka pikaju bijesnog medvjeda penkalom u oko. Ali, dok se ne riješi pitanje izbornog zakona u BiH u sljedećih pola godine, dok Amerikanci, Englezi i Nijemci ako hoće, ne natjeraju Sarajlije i Bakira Izetbegovića da promjene izborni zakon i ne daju Hrvatima temeljna prava, Hrvatski sabor ne smije ratificirati ničiji pristup u NATO - dodao je Milanović.

Nakon ovih izjava finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto telefonski se čuo s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom.

FM @Haavisto: Good discussion with my 🇭🇷 colleague FM @grlicradman. He confirmed that Croatia supports Nato's open door policy and if Finland decides to apply for the Nato membership, Croatian government and parliament will be in favour of Finland joining.