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SUVREMENO SREDIŠTE

Dio bivše vojarne postaje centar kreativnosti

Noćna panorama Čakovca
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Autor
Ivica Beti
22.06.2026.
u 20:12

Međimurska županija najavila je da će dio bivše vojarne u Čakovcu urediti Inspiracijski centar kreativnosti vrijedan 3,8 milijuna eura

U bivšoj vojarni JNA u Čakovcu, koju su Međimurci bez žrtava oslobodili sredinom rujna 1991. godine, otvorit će se Inspiracijski centar kreativnosti. Međimurska županija najavila je da će na tom prostoru, na kojem već radi Centar znanja, urediti "suvremeno središte kreativnosti, kulture, edukacije i rekreacije namijenjeno svim generacijama".

Riječ je o projektu vrijednom 3,8 milijuna eura, prijavljenom u okviru ITU mehanizma Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Međimurska županija već je bila osigurala nepovratna sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije, čime su stvoreni ključni preduvjeti za prijavu i provedbu projekta. – Projektom će se sada zapušteni objekt bivše vojarne prenamijeniti u suvremeni prostor koji će objediniti kulturne, kreativne, edukativne i rekreacijske sadržaje dostupne svim građanima. Objekt će imati približno 825 četvornih metara površine, a uredit će se i pripadajući vanjski prostor. Time se nastavlja uspješna revitalizacija nekadašnjega vojnog kompleksa i razvoj Centra znanja kao važnog razvojnog, obrazovnog i društvenog središta Međimurja – ističu u Županiji.

Budući Inspiracijski centar bit će, napominju, organiziran putem tri funkcionalno povezane cjeline – izvedbenu, kreativnu i rekreacijsku zonu – koje će omogućiti raznovrsne programe za građane svih generacija. Izvedbena zona obuhvatit će multifunkcionalni prostor namijenjen održavanju koncerata, izložbi, projekcija, predavanja, tribina i drugih javnih događanja, opremljen pozornicom, scenskom i multimedijskom opremom te natkrivenom vanjskom terasom.

Kreativna zona pružat će prostor za radionice, edukacije i razvoj kreativnih, umjetničkih i digitalnih vještina, a uključivat će edukacijske i radne prostore, atelje s mini galerijom te profesionalno opremljen studio za glazbenu, multimedijsku i audiovizualnu produkciju, dok će rekreacijska zona sadržavati cjelogodišnje sportsko-rekreacijsko penjalište s tzv. boulder stijenom visine 4,5 metara s pripadajućom sigurnosnom opremom, čime će se, kažu, dodatno obogatiti sadržaji dostupni građanima svih generacija. Centar će biti otvoren svim skupinama korisnika – djeci i mladima, osobama starije životne dobi, osobama s invaliditetom, udrugama, umjetnicima i obrazovnim institucijama. Projektom će biti obnovljeno i uređeno ukupno 2277 četvornih metara prostora, unutarnjeg i vanjskih površina. – Time se nastavlja revitalizacija bivšega vojnog kompleksa i daljnji razvoj Centra znanja u Čakovcu kao važnog obrazovnog, kulturnog i društvenog središta. Na taj će način Centar izravno pridonijeti kvaliteti života i društvenoj povezanosti – ističu u Međimurskoj županiji. 
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Ključne riječi
centar kreativnosti Međimurje Čakovec JNA

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