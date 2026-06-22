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POVRATAK IZ ITALIJE

Posadio sam 4 tisuće maslina i proizvodit ću podravsko maslinovo ulje

Autor
Ivica Beti
22.06.2026.
u 19:49

Francesco Špiranec vratio se iz Italije i na djedovini u Kladarama pokraj Pitomače, na 3 hektara, zasadio maslinik: "Govorili su mi da se držim kukuruza, ali planiram sagraditi i uljaru ovdje u Pitomači".

Zbog klimatskih promjena koje proživljavamo, prije tri godine odlučio sam posaditi probni maslinik blizu kuće i vidio sam da masline uspijevaju. Ne sve, ali dvije vrste su mi preživjele. Ove zime je kod nas bilo i minus 18 stupnjeva, većina maslina se smrznula, ali su naše propupale. Netko može to gledati kao neko čudo, ali kod nas u Italiji je normalno da svakih deset do petnaest godina dođe mraz i da niske temperature popare masline. Ovdje u Pitomači, ako pratimo grafike, možemo vidjeti da je zima s temperaturama ispod 15 stupnjeva bila 1996., 2006., 2012. i 2025. godine. Dakle, i ovdje je to neka normala, pa sam posadio masline koji su testirane na otpornost do minus 15 stupnjeva. Nakon tri do četiri godine rasta, kad se dobro ukorijene, mogu izdržati i niže temperature od toga – govori nam Francesco Špiranec (22), objašnjavajući zašto je u Podravini, u naselju Kladare u sastavu Općine Pitomača u Virovitičko-podravskoj županiji, zasadio – maslinik.

Ključne riječi
poljoprivreda masline povratnik

Komentara 2

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LP
ljerka.p2911
19:55 22.06.2026.

Sretno

NI
nitkoinista
20:36 22.06.2026.

ajd da i to vidimo. vjerujem da se danasnjim krizanjima i genetskim modifikacijama moze svasta saditi na "neprirodnim" mjestima. sretno

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