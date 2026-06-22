Turista ovog produljenog vikenda ima, ali manje nego lani

Prvi produljeni vikend u sklopu ljetne turističke sezone, prema podacima Hrvatske turističke zajednice, za odmor u Hrvatskoj iskoristilo je 520.000 turista, od čega je 430.000 stranih gostiju. Najviše ih dolazi iz Njemačke, slijede domaći turisti pa Slovenci, Austrijanci i Poljaci. No lipanjske brojke lošije su nego lani, poručili su ovih dana iz Udruženju putničkih agencija.

Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija, kazao je da je od početka godine do kraja svibnja situacija s brojem dolazaka i noćenja gostiju bila obećavajuća jer su brojke rasle u odnosu na isto vrijeme lani, no situacija se u lipnju ipak malo pogoršala. U odnosu na prošlu godinu, od siječnja do kraja svibnja broj dolazaka turista povećan je za pet posto, a broj noćenja bio je veći za sedam posto. Tijekom prvih pet mjeseci zabilježeno je više od 4,5 milijuna dolazaka i više od 14 milijuna noćenja, a struktura gostiju bila je slična kao i lani; od stranaca su prevladavali gosti iz Njemačke, Slovenije, Italije i Mađarske, a bilo je mnogo i domaćih gostiju. No lipanj je pokazao nešto drukčiju sliku u odnosu na predsezonu.

– Lipanj je za sada slabiji, pa je prednost ostvarena u prvih pet mjeseci automatski umanjena. Sada smo na kumulativnoj razini od početka godine na istim rezultatima kao i prošle godine – kazao je Žgomba. Turisti su za odmor u lipnju izabrali destinacije koje i inače prednjače po broju gostiju; najviše ih je trenutačno u Istri, čak više od 150.000, potom na području Splitsko-dalmatinske županije gdje ih je oko 98.000, dok se na Kvarneru nalazi oko 93.000 turista. Među gradovima su u ovom trenutku najposjećeniji Rovinj, Dubrovnik, Poreč i Split. Većina dionika u turizmu smatra da će sezona biti na razini lanjske, uz tek manje oscilacije, a hoće li one biti u plusu, prema ocjeni Udruženja turističkih agencija, ovisit će o last-minute bookingu. Koliko će pak te ponude biti atraktivne gostima, ovisit će o tome hoće li se nuditi neki povoljniji aranžmani.

Naime, i ministar turizma Tonči Glavina i šef HTZ-a Kristjan Staničić smatraju da bi cijene usluga i smještaja trebale ostati na razini lanjskih, odnosno da ne bi trebalo doći do većih poskupljenja, dapače, tvrde da bi cijene u nekim segmentima trebale biti i niže kako bismo ostali konkurentni gostima iz okruženja koji su i tradicionalno naši najbrojniji gosti tijekom čitave sezone. Brojni strani gosti u svojim kritikama ističu poskupljenja koja često ne prate i povećanje kvalitete usluge, posebno u uslužnim djelatnostima poput restorana i kafića, a posebno trgovina u kojima se tijekom ljeta cijene na Jadranu drastično razlikuju od ostatka Hrvatske.