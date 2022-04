Plenković opleo po Milanoviću: 'Pun je gnoja, takvo političko zlo još nije viđeno u Hrvatskoj'

Premijer Andrej Plenković, nakon pregovora sa sindikatima, osvrnuo se i na aktualna politička pitanja. Prokomentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića o slučaju potencijalnog pomilovanja Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, kao i izborne promjene u Bosni i Hercegovini. O promjenima u redovima ministara nije htio govoriti.

Plenković je za predsjednika Milanovića rekao da "takav stupanj zla koji postoji u nekome kome su građani izglasali povjerenje neviđen na hrvatskoj političkoj sceni".

- Kukavički se pokriva, izmišlja lažne teze. To može samo netko tko je pun gnoja, a znate od čega gnoj nastaje i čemu služi - istaknuo je premijer.

Rekao je da predsjednik izgleda "nema nikakvu drugu zadaću nego destabilizira institucije, unosi razdor među Hrvate i branitelje i unosi duboke podjele u hrvatsko društvo".

Naglasio je da HDZ niti Vlada nisu pokrenuli inicijativu pomilovanja, niti će oni o tomu odlučivati.

- Neprihvatljivo da se ovo pokušava svesti na sukob. Mi smo Vlada koja rješava pitanja, koja brije o antiinflacijskom paketu, vlada koja brine o pandemiji, Vlada koja je pokrenula gospodarski rast. Hrvatska Vlada to radi, a netko drugi stvara razdor. To je diskurs koji će unazaditi političku scenu - istaknuo je premijer koji smatra da se planski "minira" Vlada i HDZ, ali se nada da će i javnosti to uskoro postati jasno.

- Najgnjusnija stvar je njegovo bacanje teze o udbašima. Na mene, mog oca koji je nedavno preminuo. Imamo trovača koji je anomalija hrvatskog političkog sustava - naglasio je.

Na pitanje novinara što je s dnevnicama vojnika, Plenković je odvratio da nije relevantan da bi o tomu govorio te da će "ministar kriminalac" to riješiti.

Kada je riječ o izborima koje u listopadu čekaju Bosnu i Hercegovinu, istaknuo je da Vlada podržava promjenu izbornog zakona te da mu se čini kao da bošnjačke političke stranke svjesno nisu htjele postignuti dogovor.

- U cilju nam je da Hrvati opstanu u BiH.

