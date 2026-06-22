Britanski premijer Keir Starmer najavio je svoju ostavku, istaknuvši kako su sve odluke koje je donio tijekom mandata bile usmjerene na to da 'postavi voljenu zemlju na prvo mjesto', piše BBC. U izjavi ispred službene rezidencije, 10 Downing Streeta, rekao je da će učiniti sve što može kako bi osigurao urednu predaju vlasti i da će svom nasljedniku pružiti punu podršku.

Premijer Keir Starmer podnio ostavku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Starmer je ujutro razgovarao s kraljem Charlesom i službeno ga obavijestio o svojoj odluci. Zatražio je od Nacionalnog izvršnog odbora laburističke stranke da utvrdi raspored za nominacije koje će se otvoriti 9. srpnja, a završit će s krajem ljetnog odmora u parlamentu.

U obraćanju javnosti ispred Downing Streeta, Starmer je rekao da je poslušao odgovor svoje stranke na pitanje je li on najbolja osoba da je vodi u sljedeće opće izbore i da njihov odgovor 'prihvaća s dostojanstvom'. Premijer je podsjetio na stanje koje je zatekao u stranci. Naveo je kako je ona bila 'u političkom, financijskom i moralnom bankrotu'.

-U više mi je navrata rečeno da je stranka gotova, no dokazao sam da nisu u pravu - rekao je Starmer, ističući da je uklonio 'otrov antisemitizma' iz stranke te obnovio povjerenje u ekonomiju, obranu i nacionalnu sigurnost. Starmer se također zahvalio prijateljima, kolegama i osoblju 10 Downing Streeta, kao i 'izvanrednoj javnoj upravi' na podršci tijekom šest godina na čelu stranke i vlade.

Očekuje se da će njegova zamjena biti Andy Burnham, koji će danas u Westminsteru biti potvrđen kao zastupnik za izbornu jedinicu Makerfield, a nakon što je prošli tjedan pobijedio na dopunskoj izbornoj utrci. Mnogi unutar laburističke stranke predviđaju takozvanu „krunidbu“, što znači da bi Burnham mogao biti jedini kandidat za novog premijera. Ako se to dogodi, dužnost bi mogao preuzeti već krajem rujna, u vrijeme održavanja stranačke konferencije. Do tada će funkciju obnašati Starmer. Situacija u britanskoj politici sada je u fokusu jer se očekuje da bi promjena vodstva mogla donijeti prekretnicu u smjeru stranke i vlade u nadolazećim mjesecima.