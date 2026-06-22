FOTO Nevrijeme napravilo kaos u Dalmaciji: Gromovi izazvali požar na nekoliko lokacija, vatrogasci na nogama

Grmljavinsko nevrijeme koje je u ponedjeljak pogodilo dio srednje Dalmacije ponovno je dovelo do izbijanja požara. Ovaj put vatra je buknula na području Čiova, nedaleko od Slatina, a prema prvim informacijama, požar je najvjerojatnije izazvao udar groma.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Split izvijestili su kako je požar izbio na otvorenom prostoru tijekom nevremena praćenog snažnim električnim pražnjenjima. Vatra je zahvatila površinu obraslu niskim raslinjem i makijom, zbog čega su na intervenciju odmah upućeni vatrogasci iz Okruga, Slatina i Trogira, javlja Dalmacija Danas. S obzirom na zahtjevan teren i opasnost od daljnjeg širenja vatrene stihije, zatražena je i pomoć protupožarnog zrakoplova Canadaira.

Podsjetimo, nakon što su u nedjelju udari groma izazvali više požara, slična situacija nastavila se i u ponedjeljak na području Dalmacije. U Zadarskoj županiji požar je izbio kod Crvene Luke, no vatrogasci su ga uspjeli staviti pod kontrolu. Iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Šibenik nešto prije 16 sati izvijestili su i o dva aktivna požarišta za koja se, prema prvim informacijama, također sumnja da su povezana s grmljavinskim nevremenom.

Na području Poda u gašenju sudjeluju 33 vatrogasca s deset vozila, dok je na požarištu kod Prokljana angažirano 20 vatrogasaca uz pomoć šest vatrogasnih vozila. Isto tako, u poslijepodnevnim satima na otoku Mljetu izbio je požar otvorenog prostora u blizini naselja Babino Polje. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe Mljet, vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu i ugašena. Požarom je zahvaćena površina od oko 20 četvornih metara. Vatrogasci pritom još jednom apeliraju na građane da budu oprezni i odgovorni jer je požarna sezona već započela.

Osim na šibenskom području i Čiovu, požari su tijekom dana zabilježeni i kod Bilica te u Parku prirode Telašćica, što potvrđuje da je nevrijeme praćeno učestalim udarima groma ponovno izazvalo niz intervencija vatrogasaca diljem Dalmacije.