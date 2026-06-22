Starmer dao ostavku, novi će britanski premijer biti Kralj Sjevera

Keir Starmer podnio je jučer ostavku na mjesto premijera Velike Britanije i lidera laburista. Pritom je rekao da će ostati kao vršitelj dužnosti tako dugo dok njegova stranka ne izabere novog čelnika. – Pitanje koje se sada postavlja nije tko je bio u najboljoj poziciji da promijeni Laburističku stranku, da nas dovede na vlast i započne vitalni posao poboljšanja života milijuna ljudi. Na ta je pitanja odgovoreno. Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam taj odgovor s poštovanjem – poručio je dosadašnji britanski premijer javnosti.

Kritičari mu predbacuju nedovoljno borbe za radnička prava, izostanak kritike ponašanja Izraela u Gazi, pa i kriminalizaciju prosvjeda. Britanski su mediji vikend uoči Starmerove objave naveliko donosili vijesti o tome kako Starmer sa svojim suradnicima sastavlja hodogram predaje vlasti, što je trebao objaviti jučer, no ispalo je kako je ubrzao proces i odmah podnio ostavku. Čovjek koji je na zadnjim izborima izborio veliku pobjedu nad konzervativcima pa se od njega i očekivalo iznimno puno, napušta svoje pozicije nepune dvije godine nakon ulaska u Downing Street broj 10.

Njegov nasljednik već se zna. To je još jedan gotovo senzacionalno uspješan političar s čvrstim uporištem u izbornom procesu. Andy Burnham, gradonačelnik Manchestera sve do prije četiri dana, po političkom habitusu ima sličnosti sa Starmerom, ali s bitnim razlikama. Obojica imaju snažno uporište u izbornoj bazi, samo što je Burnham svoju popularnost zaslužio ipak konkretnim političkim radom prije nego društvenim angažmanom kao Starmer, iako je taj angažman bio iznimno pozitivan. Recimo, kao gradonačelnik aglomeracije Manchestera Burnham je proveo reforme javnog prijevoza, uključivši autobuse i tramvaje u lokalno kontrolirani, integrirani prometni sustav londonskog tipa nazvan Bee Network. Zbog uloge u kampanji za osiguranje većeg financiranja dopusta za sjeverne zajednice tijekom pandemije COVID-19, i mediji i sjevernjaci prozvali su ga Kraljem Sjevera, što je nadimak koji su koristili i zagovornici i protivnici kada su raspravljali o motivaciji i dugoročnoj odanosti takvim kampanjama. Također, Burnham ima "staž" i u vladi jer je u kabinetu bio ministrom zdravstva kod Gordona Browna uspješno se boreći protiv svinjske gripe. Čini se kako neće imati konkurencije unutar Laburističke stranke, izgleda upravo zbog respekta koji u njoj uživa.

Wes Streeting, istaknuti laburist i ministar zdravstva u Starmerovu kabinetu, kojega se smatralo jednim od pretendenata na mjesto šefa laburista, napisao je na društvenim mrežama kako se ipak neće kandidirati. Kaže da natjecanje u kojem kandidati provedu ljeto "preuveličavajući male razlike" ne bi bilo dobro ni za stranku ni za zemlju te kaže da je, nakon razgovora s Burnhamom, uvjeren da postoji "mjesto" za politike koje je zagovarao pod Starmerovim premijerskim mandatom. Streeting je dao ostavku na svoje mjesto nakon loših rezultata laburista na lokalnim izborima u svibnju ove godine kao i na škotskim i velškim izborima te je on zaključio kako Starmerova vlada više nema podršku. Gotovo bizarno, upravo je danas deseta godišnjica britanskog referenduma o izlasku iz Europske unije. Do danas je od tog razdoblja Velika Britanija promijenila pet premijera: Theresu May, Borisa Johnsona, Liz Truss, Rishija Sunaka i sada Keira Starmera.

Srećom, u Britaniji postoji institut prema kojem je nositelj premijerskog mandata ipak stranka, a ne osoba, pa se nasljednik odlazećeg premijera bira iz redova pobjedničke stranke na zadnjim parlamentarnim izborima. Inače bi se britanski premijer mogao zvati nekako drukčije, primjerice Nigel Farage, čija strana Reform UK prema anketama sada uvjerljivo vodi s 27 posto glasova.