Ukrajina pogodila važan ruski vojni pogon, poginulo petero ljudi

Ukrajinska vojska priopćila je da je u ponedjeljak pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike ⁠za projektile u ⁠ruskoj pograničnoj regiji Voronjež, a guverner te ruske regije rekao je da je u napadu ubijeno petero ljudi, dok su deseci ozlijeđeni. Napad na grad Voronjež, udaljen manje od 200 kilometara od ukrajinske granice, posljednji je napad na rusku obrambenu industriju izveden raketama dugog dometa.

Ukrajinski glavni stožer priopćio je da je koristio krstareće rakete lansirane iz zraka kako bi pogodio objekt, koji je opisao kao "kritičnu komponentu" u ruskoj obrambenoj proizvodnji. "Tvornica proizvodi elektroniku koja se koristi u ruskim projektilima, posebice za taktički raketni sustav Iskander", stoji u objavi na Telegramu.

Regionalni guverner Voronježa, Aleksandr Gusev, opisao je glavnu metu napada kao "industrijsko poduzeće na lijevoj obali rijeke Voronjež u glavnom gradu pokrajine". "Danas smo pretrpjeli izuzetno velike gubitke. Petero ljudi je poginulo, a nekoliko desetaka zatražilo je liječničku pomoć. Većina je poslana kući nakon liječenja", objavio je Gusev na Telegramu.

Gusev je dodao da je oštećeno deset stambenih zgrada i šest privatnih kuća. Ranije je guverner rekao da je ruska protuzračna obrana uništila nekoliko projektila iznad grada.

Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih bespilotnih snaga, rekao je da su njegove jedinice sudjelovale u operaciji zajedno s drugim snagama. Posljednjih mjeseci Kijev je pogodio nekoliko ruskih vojnih proizvodnih pogona, posebice proizvođača projektila. Unatoč sve većim mogućnostima Kijeva, ruski zračni napadi još uvijek imaju daleko veći domet u Ukrajini. Glavni ukrajinski proizvođač dronova, tvrtka General Cherry, priznala je da je jedna od njezinih tvornica pogođena.