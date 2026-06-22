Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatreni su u Torontu. Izbornik Dalić otkrio koju taktiku 'brusi'

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
MILANOVIĆ, TOMAŠEVIĆ, PUPOVAC...
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TEREZIJANA
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PRIMJER IZ PRAKSE