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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatreni su u Torontu. Izbornik Dalić otkrio koju taktiku 'brusi'

VL
Autor
Vecernji.hr
22.06.2026.
u 21:20

U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

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240 sekundi 24sata

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'ZAPOSLENOST NIJE PROPORCIONALNA POTREBAMA'

Zapošljavanja nakon svakih lokalnih izbora: U tri godine 300 birokrata više

Prikupivši podatke iz svih 20 županija, bez Grada Zagreba, izračunali smo da se od 2023. godine broj službenika, namještenika i dužnosnika povećao s 4404 na 4699.Unatoč prenošenju nekih nadležnosti s države na županije, dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović s Ekonomskog instituta u Zagrebu vjeruje da rast zaposlenosti nije proporcionalan stvarnim potrebama. Pogotovo stoga što novo zapošljavanje slijedi nakon gotovo svakih lokalnih izbora

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