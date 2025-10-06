Milanović: Europska unija se neće raspasti. To naprosto ne možeš uništiti i ako želiš

"Inicijativa Slovenije i Njemačke i još nekih država da se određene odluke Europske unije više ne donose jednoglasno nego kvalificiranom većinom, koliko ja znam, nema podršku hrvatske Vlade, a nema ni moju. Smatram da se jednoglasnost može mijenjati samo promjenama temeljnih ugovora. To je kompliciran proces i u tome vidim klopku. Dakle, jednoglasnost se ne pušta, to je po meni instinktivna obrana malih država od puno većih država koje nas ne razumiju i ne vide“, rekao je predsjednik Zoran Milanović u Draču, nakon sudjelovanja na sastanku šefova država Procesa Brdo-Brijuni.

"To je naše povijesno iskustvo. I ne vidim ništa zlonamjerno u slovenskoj ideji. Koji su njemački motivi, to je već tema za neki drugi razgovor. Neke države su naprosto prevelike da bi bile tretirane na isti način kao druge države i ne dopuštaju da budu tretirane kao takve, imaju puno veći utjecaj i to jednostavno treba držati pod kontrolom, da se pazi da pri izboru čelnih ljudi prevelika količina utjecaja ne bude u rukama nekih najvećih država. To su opasne stvari, barem ih ja tako vidim“, dodao je, kako navode iz Ureda predsjednika.

Komentirao je i tvrdnje mađarskog premijera koji je rekao da je EU pred raspadom. “Europska unija se neće raspasti jer je ona veliki projekt u koji je uloženo toliko puno vremena i novca. To naprosto ne možeš uništiti i ako želiš, a nitko od nas to ne želi. EU se ne raspada”, rekao je i dodao: “EU je počela kao mirovni projekt, ali ona to definitivno više nije. Dakle, ona čak to strukturno više nije jer počeli smo birati nekakve komesare za obranu. To po meni nije pravi put i nije način koji Europska unija, koja je krojena i čija konstrukcija odijela je za nešto drugo, može podnijeti." Milanović smatra da je Europska unija prije svega slobodno tržište. U tom smislu, istaknuo je da je Veliku Britaniju prije devet godina iz Europske unije potjerala grozničava potreba da Europska unija stalno raste te da zadire u nove ovlasti, “što je loše”.

“Europsku uniju prihvaćam kao jako dobru nadgradnju onoga što moja nacionalna država - a takve su skoro sve države u Europi - jest: demokratska, otvorena, inkluzivna. Mada te vrijednosti danas treba braniti, kakva je atmosfera u Europi. To nisu nikad vrijednosti koje možeš pustiti po inerciji i misliti da će trajati stalno i da neće biti ugrožene. Ali, u bazi svega su nacionalne države, ne nacionalističke države, ne zatvorene države, ne ksenofobne države“, rekao je. Ističe i da u Europskoj uniji i granice imaju smisao. "Schengen je super stvar, užasno praktičan, ali i granice imaju smisao. To znaju posebno države koje su se za njih morale boriti na jedan malo drugačiji način”, rekao je i ponovio kako ne vjeruje da Europska unija propada te da je “malo zlurado tako reći”. “Kolega Orban ima svoj stil, ima svoju metodologiju i u nekim stvarima se s njim slažem, u nekima ne”, dodao je.

"Europska unija mora paziti gdje i kako ide. Postoje društva koja nisu homogena u socijalnom, ekonomskom, u smislu povijesne percepcije. Postoje društva koja su podijeljena i u njih zadirati, intervenirati izvana, utjecati na promjenu vlasti, kroz razne oblike utjecaja i pritiska, u čemu Europska unija nije nevina, zna biti vrlo neodgovorno ponašanje i negdje može donijet nevolje“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši kako je narativ Europe “sve više crno-bijelo”. “Tako se ne može voditi dijalog i tako se ne može voditi politika. Tako se ne može stvarati ujedinjena Europa. Ali, ujedinjena oko nekih principa, zajedničkog tržišta, strukturnih ili kohezijskih fondova od kojih mi imamo koristiti i koje želim i državama zapadnog Balkana. Ali, to ne može biti supstitut za bazičnu nacionalnu, demokratsku državu“, rekao je.

Predsjednik Milanović istaknuo je kako Proces Brdo-Brijuni ne vidi kao oblik mentorstva Hrvatske i Slovenije prema državama koje nisu članice Europske unije, već kao forum ravnopravnog dijaloga i razmjene mišljenja na najvišoj razini. "Ovaj forum je po meni nešto drugo i još važnije kada govorimo o razgovoru i dijalogu na ovoj razini. To je dijalog koji je pretpostavka bilo kakvih odnosa, a naročito dobrih odnosa. I da mu je to jedina svrha, on je vrijedan“, naglasio je.

Govoreći o temama sastanka, predsjednik Milanović poručio je kako se od današnjeg susreta ne očekuju veliki zaključci ili nove inicijative, već otvorena rasprava o iskustvima i izazovima s kojima se suočavaju zemlje regije i sama Europska unija. "Jedan od većih problema u ovom trenutku je i nesposobnost ili nevoljkost onih koji su stvarni ili takozvani europski lideri da razgovaraju s igračima u svijetu. Jer su se okolnosti promijenile i EU više nije sila kakvu je mislila još donedavno da jest“, rekao je predsjednik Milanović. Dodao je kako Hrvatska ostaje čvrsto usidrena u europskom i zapadnom okviru te da je nužno prilagoditi političke alate novoj globalnoj stvarnosti. Na kraju je najavio da će sljedeći sastanak Procesa Brdo-Brijuni biti održan u Hrvatskoj iduće godine, navode iz Ureda predsjednika.

Zajednička izjava

U nastavku prenosimo zajedničku izjavu šefova država Procesa Brdo-Brijuni: " Mi, čelnici Procesa Brdo-Brijuni, vođeni načelima dobrosusjedskih odnosa, regionalne suradnje, demokracije i vladavine prava, sastali smo se u Draču u Albaniji 5. i 6. listopada 2025. godine na temu: 'Uzajamni interesi i zajedničke obveze za našu budućnost: Zajednički napredak prema Europskoj uniji'.

Imajući na umu Izjavu Predsjednika Crne Gore iz 2024. godine, složili smo se o sljedećem:

Ponovno potvrđujemo svoju predanost podršci europskim integracijama i uključivoj regionalnoj suradnji s ciljem mirne, snažne, stabilne, prosperitetne i ujedinjene Europske unije.

Nastavljamo promicati dobrosusjedske odnose i održivi razvoj kao neophodnu osnovu za postizanje i očuvanje mira, stabilnosti, blagostanja i regionalne ekonomske integracije, u korist naših građana.

Ističemo našu zajedničku viziju europske perspektive cijele regije kao ključnog stupa za postizanje mira, sigurnosti i blagostanja, kao i društvene koherentnosti i ekonomske konvergencije.

Pozdravljamo dosadašnje napore EU-a u pojednostavljenju i jačanju procesa proširenja temeljenog na zaslugama putem ciljanih financijskih instrumenata, intenziviranog političkog dijaloga i pojačanog političkog angažmana.

Naglašavamo važnost održavanja zamaha u pristupnim pregovorima s EU, podsjećajući da se proces proširenja temelji na načelu vlastitih zasluga i na pridržavanju utvrđenih kriterija i temeljnih vrijednosti Europske unije.

Prepoznajemo usvajanje Instrumenta za reforme i rast od strane Europskog parlamenta i Vijeća te odobrenje odgovarajućih programa reformi od strane Komisije. Prepoznajemo i ulogu Instrumenta u daljnjem ubrzanju puta pristupanja zemalja Zapadnog Balkana EU-u kroz dodatnu financijsku podršku nakon provedbe temeljnih reformi.

Obvezujemo se iskoristiti prilike koje pruža Plan rasta EU, uključujući povećanu regionalnu gospodarsku suradnju, pristup financijskim instrumentima EU, olakšavanje trgovine, integraciju industrijskih lanaca opskrbe te digitalnu i energetsku tranziciju u skladu sa standardima EU. Nastavit ćemo raditi na ekonomskoj i društvenoj transformaciji naših društava, otvarajući put punopravnom članstvu u EU, uz poštivanje načela pristupanja temeljenog na zaslugama.

Nastavljamo pridavati veliku važnost rješavanju problema odljeva mozgova u regiji Zapadnog Balkana, osobito u području istraživanja i inovacija, budući da značajan broj mladih ljudi traži bolje prilike izvan svojih domova u inozemstvu.

Naglašavamo važnost suradnje i podrške EU u zadržavanju mladih u regiji. Angažman i partnerstvo EU ključni su za osiguravanje potpune provedbe strategija za mlade.

Pozdravljamo nedavni sastanak ravnatelja agencija za zapošljavanje i potičemo buduću suradnju u tom formatu. Sudionici će nastojati razviti politike i programe za suzbijanje odljeva mozgova, osobito među mladima, i povezani gubitak ljudskog kapitala potrebnog za gospodarski razvoj i blagostanje u regiji.

U tu svrhu nastojat će ojačati suradnju javnih službi za zapošljavanje kako bi promicali kvalitetno zapošljavanje, povećali mogućnosti rada, poboljšali usklađenost obrazovanja i tržišta rada, poboljšali radne uvjete, stvorili privlačno društveno okruženje te razvili programe za povratak talenata.

Suradnja će uključivati razmjenu dobrih praksi u ciljnim mjerama za mlade, uključujući sprječavanje odljeva mozgova, provedbu inicijative Garancija za mlade, podršku kružnoj mobilnosti radnika s mogućnošću povratka, digitalnu transformaciju javnih službi za zapošljavanje i stvaranje održivog zaposlenja za mlađu generaciju.

Izražavamo duboku zabrinutost zbog tekućih globalnih sukoba koji su prouzročili brojne civilne žrtve, poremetili međunarodne lance opskrbe, pogoršali prehrambenu nesigurnost, oštetili okoliš, uzrokovali namjerno oštećenje i uništenje kulturne baštine, povećali energetsku ranjivost i izazvali humanitarne krize.

Prepoznajemo važnost solidarnosti i koordiniranih odgovora, regionalno i globalno, kako bismo se suočili s neviđenim izazovima – od geopolitičkih napetosti, ekonomske nestabilnosti, migracijskih pritisaka i globalnog zdravlja do trostruke planetarne krize: klimatskih promjena, gubitka bioraznolikosti i zagađenja.

Ukazujemo na potrebu pojačane suradnje u rješavanju sigurnosnih pitanja, uključujući organizirani kriminal, terorizam te hibridne i kibernetičke prijetnje, uključujući dezinformacije, koje ugrožavaju stabilnost i blagostanje naših društava.

Ističemo važnost jačanja regionalne otpornosti kroz bolju povezanost, promicanje diversifikacije gospodarstva i opskrbe energijom, digitalizaciju, izgradnju učinkovitih i odgovornih institucija te partnerstava koja pridonose održivom razvoju."