Zoran Milanović izrazio sućut zbog pogibije planinara: 'To je tragedija'

Predsjednik Zoran Milanović izrazio je sućut obiteljima planinara koji su poginuli u Sloveniji. "Izražavam duboku sućut obiteljima i bliskim osobama nastradalih planinara u Sloveniji. To je tragedija. Zahvaljujem i predsjednici Slovenije na izraženoj sućuti. Slovenska služba je napravila, siguran sam, sve što je mogla, ali pomoći nije bilo. Još jednom izražavam duboku sućut obiteljima mladih ljudi koji su nastradali", poručio je Milanović.

Poginula su sva trojica hrvatskih planinara za kojima se tragalo nakon lavine u Julijskim Alpama u Sloveniji, objavili su ministri unutarnjih poslova Hrvatske i Slovenije u ponedjeljak u Bohinju. Nakon što su slovenske spasilačke službe u nedjelju pronašle tijelo prvog poginulog, danas su otkrivena i tijela druge dvojice hrvatskih planinara koji su stradali u lavini ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. "Tijela još nisu službeno identificirana, a još se jedno tijelo mora evakuirati s planine“, rekao je hrvatski ministar Davor Božinović.

Tijelo prvog od dvojice za kojima se tragalo jutros već je prevezeno u dolinu, a za drugog se još čega prijevoz helikopterom. Tijela su jedna od drugog bila udaljena oko 180 metara, rekao je Miha Arh, čelnik gorske službe spašavanja u Bohinju. Jedan je planinar pronađen oko metra, a drugi više od metar i pol pod snijegom.

Arh je opisao kako je došlo do nesreće, navodeći da je jedan od uzroka i još uvijek toplo tlo, na koje se snijeg nije dovoljno čvrsto primio. "Lavine su krenule spontano, same, bez posebnog uzroka. To područje je travnato i zemlja je bila razmjerno topla pa se snijeg nije pričvrstio za podlogu, a vjetar je napravio zapuhe“, opisao je voditelj operacije spašavanja, u kojoj su sudjelovali spasitelji iz Jesenica i Bohinja.

Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela

U akciju spašavanja bili su uključeni i vojni helikopteri vojske Slovenije i psi tragači, a pomoć je ponudila i hrvatska strana, rekao je ministar Božinović, "mada znamo da su Slovenci u gorskom spašavanju bolje obučeni, imaju više iskustva.“

"Hrvatska vlada, predsjednik vlade, ministri obrane, vanjskih poslova i ja, svi smo imali intenzivan kontakt sa slovenskim službama“, rekao je, zbog čega "smo se nadali da će današnji dan završiti boljom viješću". "Ali, nažalost tome nije tako", rekao je Božinović. "Hvala za velik angažman ljudstva i tehnike slovenskih službi, MUP-a i obrane.“

Hrvatski je ministar da je u skupini bilo sedmero hrvatskih planinara, od čega ih je četvero ostalo na sigurnom. Arh je opisao da su upravo četvero ostalih članova skupine pomogli u akciji, ostavši na mjestu lavine i pokazavši spasiteljima pod kojom od mnogih lavina nalaze zatrpane njihove kolege. "Naši dečki kasnije su ih odveli do Pokljuke“, misleći na članove svoje službe koji su se pobrinuli da je ostalih četvero iz skupine na sigurnom. Svi stradali hrvatski planinari su iz Splita i okolice.