ŠIRI SE SNIMKA

VIDEO Svi su prasnuli u smijeh kada je albanski premijer ovo rekao Macronu

European Political Community Summit at Skanderbeg square in Tirana
Foto: VALDRIN XHEMAJ/REUTERS
Autor
Vecernji.hr
02.10.2025.
u 14:17

Edi Rama narugao se s lapsusom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je pogrešno spomenuo "sukob između Albanije i Azerbajdžana"

Kamere su zabilježile šaljivu interakciju između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i albanskog premijera Edija Rame, tijekom sastanka Europske političke zajednice  u Kopenhagenu. Dok su Macron i predsjednik Azerbajdžana Ilham Alijev razgovarali, Rama je stigao do njih i obratio se francuskom čelniku. 

"Trebao bi nam se ispričati jer nam nisi čestitao na mirovnom sporazumu kojeg je predsjednik Trump sklopio između Albanije i Azerbajdžana", kazao je Edi Rama, a okupljeni su se nasmijali. Macron se, također u šali, tada i ispričao.

Naime, Rama se narugao s lapsusom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je pogrešno spomenuo "sukob između Albanije i Azerbajdžana" dok je raspravljao o naporima za mir između Armenije i Azerbajdžana.

Donald Trump Azerbajdžan Albanija Edi Rama Emmanuel Macron

