VIDEO Svi su prasnuli u smijeh kada je albanski premijer ovo rekao Macronu

Kamere su zabilježile šaljivu interakciju između francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i albanskog premijera Edija Rame, tijekom sastanka Europske političke zajednice u Kopenhagenu. Dok su Macron i predsjednik Azerbajdžana Ilham Alijev razgovarali, Rama je stigao do njih i obratio se francuskom čelniku.
"Trebao bi nam se ispričati jer nam nisi čestitao na mirovnom sporazumu kojeg je predsjednik Trump sklopio između Albanije i Azerbajdžana", kazao je Edi Rama, a okupljeni su se nasmijali. Macron se, također u šali, tada i ispričao.
Naime, Rama se narugao s lapsusom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je pogrešno spomenuo "sukob između Albanije i Azerbajdžana" dok je raspravljao o naporima za mir između Armenije i Azerbajdžana.
