S naših prostora najsnažniji govor u UN-u održala je slovenska predsjednica. Milanović je oštar na riječima samo kod kuće

Ujedinjeni narodi, organizacija među čijim smo osnivačima bili i mi, slavi 80 godina postojanja. Povelja UN-a potpisana je 26. lipnja i stupila je na snagu 24. listopada 1945. godine. Da, i mi smo bili među osnivačima, "mi" u smislu svi narodi bivše Jugoslavije podjednako, jer je Jugoslavija bila među pedesetak izvornih članica UN-a (51, preciznije). Premda je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prošloga tjedna za govornicom Opće skupštine UN-a rekao da je Srbija bila među osnivačima UN-a, činjenično stanje ipak je drukčije. Rezolucije Vijeća sigurnosti i Opće skupštine UN-a, usvojene tijekom 1992., jasno govore da nikad nije bila prihvaćena teza Beograda o tome da Savezna Republika Jugoslavija (Srbija i Crna Gora) automatski nastavlja članstvo bivše SFRJ u UN-u. Srbija je, tada još kao dio SRJ, postala članicom UN-a 1. studenoga 2000. godine.
Mnogima nije promaknulo kako je mlak bio Milanovićev govor, osim te jedne riječi "carnage" (pokolj) kojom je opisao izraelski rat protiv Hamasa u Gazi, ali kad uzmemo u obzir koliko u izjavama u Hrvatskoj, Milanović zna biti oštar prema Izraelu – onda je i ta riječ zvučala nekako mlako i nedorečeno
