Milanović na 35. obljetnici Tigrova: 'Europa 1991. nije znala što joj se događa, to ne zna ni danas'

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović danas je bivšim pripadnicima Jedinice za posebne zadatke Ministarstva unutarnjih poslova – Rakitje, poznate kao Tigrovi, uputio riječi hvale povodom 35. obljetnice osnivanja jedinice.

-1991. godine, naš narod i država našli su se u jedinstvenoj situaciji – morali smo se sami braniti, ne znajući što će biti sutra i ne mogući računati na pomoć bilo koga- rekao je Milanović ispred Spomen doma Tigrova u Rakitju. Dodao je kako su pripadnici jedinice, tada nazvani „hrvatski Spartanci“, uspjeli ostvariti pobjedu u gotovo nemogućim uvjetima.

Predsjednik je istaknuo važnost izgradnje vojske i diplomacije: -Bez vojske nitko te ne doživljava ozbiljno. Bez diplomacije nitko te neće slušati. Te dvije stvari – vojska i diplomacija – trebalo je izgraditi, a vojsku je bilo puno teže oblikovati. Zato vječna hvala svima koji su odavde kretali- kazao je.

Milanović je podsjetio da je hrvatsko političko vodstvo 1991. godine bilo svjesno međunarodnih okolnosti i činjenice da se mora osloniti na vlastite snage. -Europa tada nije znala što se događa, ni danas ne razumije u potpunosti. Mi smo morali sami definirati što nam je važno- rekao je.

Predsjednik je poručio da mlađe generacije trebaju posjećivati Rakitje kako bi učile o povijesnom značaju jedinice i uloge koje su pripadnici Tigrova odigrali u obrani Hrvatske. -Mi smo, prije svega, hrvatska država. Sve drugo – savezi i partnerstva – samo su nadgradnja. Fasada se mijenja, ali kuća ostaje. Ova hrvatska kuća ostaje, a vi ste je sagradili, utemeljili i podigli joj krov- zaključio je Milanović. Povodom obljetnice, predsjednik je odlikovao Marka Dogančića Redom Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u Domovinskom ratu, a Ivana Bagu, Ivana Biočića i Renata Angela Jerkovića Redom hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku u ratu.

Jedinica za posebne zadatke MUP-a RH osnovana je 5. studenog 1990. u Rakitju i bila je jezgra ustrojavanja 1. A brigade Zbora narodne garde, kasnije i 1. gardijske brigade Tigrovi. Prva intervencija jedinice bila je u Pakracu krajem prosinca 1990., a početkom 1991. godine raspoređena je na obrambene položaje u Zagrebu. Tijekom 1991. godine jedinica je sudjelovala u ključnim akcijama u Pakracu, Kutini, Novskoj i Jasenovcu, a u akciji Plitvice, poznatoj kao „Krvavi Uskrs“, poginuo je Josip Jović, prvi hrvatski branitelj poginuo u Domovinskom ratu. Uz predsjednika Milanovića na svečanosti je bio i savjetnik Predsjednika za branitelje Domovinskog rata Marijan Mareković.