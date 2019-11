Milanović: Čudi me da Šprajc Plenkoviću nije postavio jedno bitno pitanje

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i šef izbornog stožera Kolinde Grabar - Kitarović, Andrej Plenković, prije nekoliko dana potvrdio je službeno kako će se šesti predsjednički izbori u Hrvatskoj održati 22. prosinca, tri dana prije Božića. Ako tada nitko ne osvoji većinu odnosno više od 50 posto glasova, drugi krug izbora bit će dva tjedna poslije, odnosno 5. siječnja.

O nadolazećim izborima, nezadovoljstvu sindikata i predsjedničkoj kampanji govorio je Plenković u sinoćnjem RTL Direktu. Njegova odluka o datumu održavanja izbora posebno je zasmetala suparničkom predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću koji ga je nazvao lopovlukom i sramotom.

O predizbornoj kampanji, svojim protukandidatima i aktualnim političkim temama govorio je Milanović u RTL-u Danas.

Kandidat s karakterom

Budući da je Plenković za Milanovića rekao kako "previše plače za kandidata s karakterom", u čudu se našao Milanović.

- Meni čudi da koelga Šprajc nije pitao Plenkovića jedino bitno pitanje, on (Plenković) je nešto mudrovao o tome kad je umro Franjo Tuđman. Nitko nije rekao da je ovaj datum nezakonit, on je nemoralan. Drugi datum na raspolaganju bio je 29. prosinca. To je lopovluk i sramota - komentirao je Milanović.

Izrazito nezadovoljan odlukom, nastavio je u istom tonu.

- 29. prosinca puno je veći broj ljudi koji dolaze natrag iz inozemstva, iz Irske, tamo gdje su otišli za vrijeme HDZ-a. Jednostavno će 22. prosinca manje ljudi glasati. 5. siječnja će se ići na skijanje. To nisu samo moji birači. - rekao je Milanović.

Nakon što ga je voditeljica emisije podsjetila kako i HDZ-ovi birači idu na skijanje, istaknuo je kako Plenković laže.

- Niste me slušali, govorio sam o građanima i mogućnosti da što više građana izađe na izbore. Plenković laže, a vaš kolega je šutio. Izbori moraju biti sada radi se o mogućnosti dva datuma datuma i Vlada je odabrala onaj koji garantira da će manje ljudi glasati."

Predsjednički kandidat osvrnuo se i na svoj slogan "normalno" istaknuvši kako je trenutna situacija u državi nenormalna.

- Odabrao sam taj slogan jer želim da zemlja uđe u normalan tok. Sada je puno toga nenormalno. Recimo ovakvo ponašanje je nenormalno..Ovakvo ponašanje nije normalno jer je cinično. Dakle, gledam te u oči, nestajem u noći. Lažem te, prodajem ti priču da je to što radim zakonito, pričam o nečijoj nervozi. Nema nikakve nervoze, ja ću pobijediti na tim izborima - komentirao je Milanović.

Budući da je prethodno rekao kako je pozicija predsjednika države ceremonijalna, voditeljica ga je upitala kako planira promijeniti nenormalne stvari.

- Prvo, ja sam prije toga bio predsjednik Vlade i to ne znači da mi je to prednost, bit će onih koji mi to zamjeraju. S razlogom ili bez razloga."

Voditeljica ga je podsjetila na to kako je govorio da se predsjednik treba birati u Saboru.

- Pazite, vi me sad možete prekidati u svakoj rečenici, ja na to neću reagirati, kao što bi Plenković reagirao da izađe i potuče se u Saboru. Ni to niste vidjeli? Ok. U redu. Dakle, ja sam rekao što sam rekao i iza toga stojim. Rekao sam da je ceremonijalna dužnost. Jest. Da je simbolička, jest. Ali simbolika se može popunjavati na ovaj ili onaj način - zaključio je Milanović.

Milanoviću je u emisiji postavljeno i pitanje zašto uopće želi postati predsjednik Republike Hrvatske.

- Ja razgovaram s vama i s građanima. Naprosto smatram da je Hrvatska u kandžama jedne stranke, jedne političke klijentele i kartela, da to Hrvatsku umara i šteti i moji motivi su da se to promijeni. Da živimo normalnije, da nema jezika mržnje, da nema manipulacije od strane političara HDZ-a - odgovorio je.

Voditeljica je podsjetila Milanovića kako je i on u svojoj vladi imao nekoliko situacija te da ljudi koji su njemu bili bliski sada drže većinu HDZ-u.

- Čekajte, optužili ste me da sam isti kao i HDZ. Nisam isti, razlika je enormna. Pozvali ste me očito ovdje da što manje objasnim. To što ste vi nanijeli kao primjer nema veze. Ljudi koji su digli ruke nisu protjerani iz vlade zbog korupcijskih afera. To je njihova savjest, njhov teret. Ja sam kao predsjednik vlade ovako-onako omogućio nekim ljudima neke stvari i normalno je da među toliko puno ljudi ima onih koji odaberu krivo. Moja poruka, ako se sjećate, bila je vratite mandate. Ali oni nisu otišli jer su imali vile, parkirane Mercedese u šorovima, to su greške, to su nezgodne situacije - komentirao je.

U nastavku emisije govorio je i skromnom budžetu u predsjedničkoj kampanji.

- Gledajte, u kampanji ću potrošiti malo novaca. Malo je i donatora, to nisu veliki novci. Ima nekih privatnih i nekih korporativnih. Malo ih je, u granicama zakona. No vidite i do sada koji su to troškovi. Internet, to su mali novci, plakati s kojima smo krenuli i tu ćemo vjerojatno i stati jer zašto da polijepim Hrvatsku plakatima gdje se smijem - odgovorio je.

Iz stranke i donacija pojedinaca, to je mali novac. Mislim da svatko tko dosad gleda koliko je to koštalo, imat će problema da nađe ozbiljnije torškove. Ono što me čeka u kampanji u sljedećim tjednima su malo skuplji oblici oglašavanja, što je recimo televizija. Imat ćemo tu specifičan plan tu. Nema među donatorima nikoga iz javnog sektora - nastavio je Milanović.

Da mu je Andrej Plenković češća meta od Kolinde Grabar-Kitarović i Miroslava Škore podsjetila ga je voditeljica.

- To je vaša anketa i ja ju respektiram, kao i tvrtku koja radi tu anketu, mada s anketama nikad ne znaš. Teško je raspravljati, a ovo je posao u kojem treba raspravljati, s osobom koja stalno bježi, koja stalno vrda, dakle nema je nigdje kad treba uči u debatu. Ne želi se sučeljavati u debati prije samog kraja - odgovorio je.

U istome tonu nastavio je komentirati Plenkovića.

"On je u ovom trenutku gospodar kartela. Vi ste vidjeli na predstavljanju u ponedjeljak, kada je nekoliko stotina ljudi došlo na predstavljanje programa Kolinde Grabar-Kitarović, koliko ih radi u javnom sektoru, očito imaju puo slobodnog vremena. Ja sam morao imati predstavljanje u subotu jer su mi došli ljudi koji rade. Vidjeli ste da tamo nije govorila ona, nego ona i Plenković. Na mom skupu sam samo ja govorio. Uz dužno poštovanje svima koji me podržavaju i prije svega SDP-u - komentirao je Milanović.