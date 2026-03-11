FOTO Hrvatski planinari bili su oduševljeni Inuitima: 'Sjajni su, gostoljubivi, slični Nepalcima'

Ovdje, vjerovali ili ne, imamo povijest vezanu za Grenland dugu gotovo 55 godina. Tada, 1971. godine, prva je hrvatska planinarska ekspedicija, odnosno Hrvatska alpinistička ekspedicija Grenland, HAEG'71, uzela sebi za zadatak da bude i prva koja će se popeti na Ingolfsjeld, na visinu od 2580 metara. Bila je to doista prva hrvatska alpinistička ekspedicija, čiji je uspjeh dao zamah kasnijim pothvatima naših penjača. Jerko Kirigin bio je vođa ekspedicije, s članovima Dolfijem Rotovnikom, Nenadom Čulićem, Marijanom Čepelakom, Hrvojem Lukatelom, Vladimirom Mesarićem i Brankom Šeparovićem.