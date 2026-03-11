Civilizacijski kontinuitet od Kira Velikog do današnjeg Irana

U Britanskome muzeju u Londonu, u staklenoj vitrini u prostoriji broj 52, nalazi se predmet koji bi prema svim mjerilima trebao biti posve beznačajan. Riječ je o valjku od pečene gline, dugome svega dvadeset dva centimetra, prekrivenom sitnim klinastim pismom na babilonskom jeziku. A ipak, Kirov cilindar, koji je 1879. otkrio asiriolog Hormuzd Rassam iskopavajući ruševine drevnog Babilona, danas se smatra jednim od najvažnijih dokumenata u povijesti čovječanstva, zbog čega Islamska Republika Iran već desetljećima od Britanije zahtijeva njegov povratak. Uzalud!