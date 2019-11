Milanović se obraćao svojim biračima. Negativnu kampanju očito čuva za drugi krug

Kandidat za predsjednika države Zoran Milanović održao je danas svoj prvi veliki predizborni skup. Nazvao ga je “Potpuno normalan skup” jer upravo je “Normalno” i Milanovićeva glavna poruka kampanje, a u svojem otprilike polusatnom govoru – “iz glave”, a ne s papira s didaskalijama – Milanović je objasnio što je za njega normalno i za što će se zalagati, odnosno što je za njega nenormalno i protiv čega će se, postane li predsjednik, boriti.

Malo osvrtanja na prošlost

Govor će mu biti najjače oružje, bit će, kaže, neka vrsta vrhovnog pravobranitelja Hrvatske i njezinih građana, odnosno neumorno će upozoravati na probleme malog čovjeka koji živi od rada, a ne od zastare, ne od nedostatka dokaza. Obećanje je Milanović okupljenima dao u kao šipak punoj zagrebačkoj Tvornici iz koje je i do sada najradije kretao u svoje predizborne bitke.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na pozornicu u sredini kluba Milanović je stigao u pratnji supruge Sanje, a uz brojne esdepeovce iz prvih su ga redova slušali i lideri stranaka koje su mu pružile potporu u njegovoj kandidaturi. Milanovićev govor bio je potpuno prilagođen biračkom tijelu kojemu se i obraća. Bio je to govor u kojem se nije osvrtao previše na prošlost, nego je jasno kazao kako on vidi Hrvatsku, odnosno kakva bi Hrvatska trebala biti. Ali i govor koji je bio jako dobro pripremljen i u kojemu je Milanović itekako pazio da i, kada kritizira, ne kaže onu jednu previše.

Za početak je detektirao neke od ključnih problema s kojima se država suočava, poput nepovjerenja ljudi u pravosuđe, korupcije i činjenice da ljudi na vlasti godinama izvlače materijalnu korist i potom se rugaju.

To će, obećao je, mijenjati, i to svojim stavom, gardom i vikom ako treba, ali ne lupanjem šakom o stol ili formiranjem ilegalnih vlada u sjeni čime je prvi put napao aktualnu predsjednicu države Kolindu Grabar-Kitarović. U istom je tonu nastavio i kad je govorio da se on neće naslikavati, pozirati ni paradirati te da će s Vladom, koja god bila, surađivati.

Antifašizam nije petokraka

Bocnuo je aktualnu predsjednicu i kad je govorio da nije jedan od onih koji kažu da i dalje vjeruje u Hrvatsku jer on cijelo vrijeme, kaže, vjeruje u Hrvatsku, a suprotno svojim glavnim protukandidatima, poručio je i da su ovlasti predsjednika i više nego dovoljne te da on nema namjeru davati lažna obećanja jer se ne natječe za premijera te da su sve druge priče put u autokraciju. Obećao je biti i glasnogovornik svjetonazora i prava manjina i slabijih te žena.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Nakon što je napadnut zbog izjava u Splitu zbog zvijezde petokrake, dio govora, logično, posvetio je i antifašizmu. Kazao je da danas antifašizam nije zvijezda petokraka, nego borba za građanske i pristojne vrijednosti i da je on jedan od njegovih vjernika.

– Antifašizam nije ideologija, to je otpor. Moja ideologija je ideologija slabijih – kazao je.

Poručio da hrvatskoj politici treba vjera, misija i poslanje, a građanima pristup besplatnom školovanju i zdravstvu. Kazao je i da je na jučerašnji dan prije 30 godina srušen Berlinski zid i da je vrijeme da se zapitamo gdje smo, jesmo li bolji, jesmo li sretniji, jesmo li pametniji, u kakvoj državi živimo.

Kazao je da će se zalagati da u Europsku uniju uđu i Crna Gora i Makedonija i Albanija, kao i Srbija, iako, kako je kazao, nije simpatizer sadašnje vlasti u Srbiji.

– I tu ću stati! – zaključio je iako je djelovalo da bi najradije nastavio još koju o Aleksandru Vučiću. Za Sloveniju je kazao da je prirodni saveznik Hrvatske unatoč graničnim sporovima i da će dati sve da se odnosi poprave.

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić kaže da je Milanović na svojem prvom predizbornom skupu bio onakav kakav on uvijek i jest te da govorom i porukama nije iznenađena. Bio je pripremljen, koncentriran, a u smislu sadržaja usmjeren na svoje biračko tijelo.

– On u prvom krugu nema protivnika i zato mu govor nije bio previše napadački. On se njime obraćao svojim biračima, s njima komunicirao. Kad kampanja i službeno počne, morat će početi plašiti s desnima. No očito je da tu negativnu kampanju čuva za drugi krug – kaže Mamić.

Cijelo vrijeme morat će, nastavlja, paziti na svoj karakter koji je težak, kao što to već svi znaju, i koji je Milanović i sam apostrofirao kazavši da mu “karakter neki put satire leđa kao mlinski kamen”.