Oporba kritizira najave proširenja javne uprave. Borić uzvraća: SDP je povećavao, mi smanjujemo

Hrvatski sabor ovaj je tjedan s radom počeo dan ranije nego inače, i to slobodnim raspravama koje su oporbeni zastupnici iskoristili kako bi prije rasprave o četvrtom krugu porezne reforme, među ostalim, kritizirali Vladu da povećava broj zaposlenih u javnoj upravi umjesto da je smanjuje. Prije toga se SDP-ov Gordan Maras zapitao koliko je državu koštalo jučerašnje predstavljanje izbornog programa predsjednice Kolinde Grabar Kitarović te pozvao predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu da reagira na trošenje javnog novca na izborni skup.

- Jučerašnje službeno predstavljanje predsjednice koštalo je više stotina tisuća kuna koje su platiti javni porezni obveznici, dužnosnici koji su tamo sjedili su na plaći iz državnog proračuna ili jedinica lokalne samouprave, njih stotine i stotine koji su tamo došli naslikavati, kao da ste gledali kongres stranka u Sjevernoj Koreji – komentirao je Maras.

Osvrnuo se i na stanje pravosuđa u Hrvatskoj, te primijetio kako mu je zanimljivo da se HDZ-ovci obračunavaju s govorom mržnje na društvenim mrežama, dok se s druge strane na angažiraju toliko po pitanju borbe protiv korupcije.

- Kada vidite na skupu predsjednice RH u prvom redu šampiona korupcije, gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, postavlja se pitanje zašto HDZ ne zaustavi govor korupcije. Pozivam predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu da reagira zbog trošenje javnog novca u kampanji. Je li normalno da stotinu tisuća kuna hrvatski građani plate za predstavljanje Kolinde Grabar Kitarović – zanimalo ga je.

Demokrat Mirando Mrsić osvrnuo se na najave da će 88 pomoćnika ministara zamijeniti 98 ravnatelja uprava, pa je pozvao premijera Andreja Plenkovića da ne pretvara zemlju u Uhljebistan.

- Uštedjet ćemo tako što ćemo zaposliti 10 uhljeba više, što će koštati 2,8 milijuna kuna više. Otvaranjem deset novih dobro plaćenih radnih mjesta Plenković sebi osigurava novi mandat u HDZ-u preko leđa poreznih obveznika. Uskoro će Plenković reći 'država, to sam ja' – rekao je Mrsić.

Komentirao je i jučerašnju izjavu predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović da Hrvatska zna i mora bolje, zaključivši kako Hrvatska zna bolje, ali se mora riješiti ovog HDZ-a da bi krenula prema boljem.

Mostov Nikola Grmoja također je komentirao najave proširenja javne uprave, podsjetivši kako je ova Vlada obećavala uštede, da bi na koncu građani zbog porezne reforme plaćali 5 milijardi kuna nameta više.

- Javna uprava buja, ne smanjuje se, ne provodi se digitalizacija. Štednja baš nikako ne polazi za rukom kad su u pitanju interesi političkog aparata. Most je ostavio prijedlog reforme javne uprave, a cilj joj je bio depolitizacija i optimizacija, dakle, sve suprotno onome to aktualna Vlada provodi – naglasio je Grmoja dodavši kako imamo previše zaposlenih u javnoj upravi. Da bi se utvrdilo tko je višak, naglašava, treba provesti digitalizaciju, ali za to, poručuje, očito nema volje.

HDZ-ov Josip Borić uzvratio je kako ponovno sluša laži bivših ministara Vlade Zorana Milanovića – Gordana Marasa i Miranda Mrsića. Kritizirao je njihov mandat i poteze Milanovića, te ustvrdio kako su oni povećali broj zaposlenih u javnoj upravi kao i broj agencija, dok ova Vlada, zaključuje, smanjuje broj dužnosnika i agencija.

Ivan Pernar ponovno je izbačen iz sabornice, te udaljen sa sjednice na dva dana, i to nakon što je ponovno u majici s natpisom "HDZ lopovi" od ministra financija Zdravka Marića tijekom rasprave o četvrtom krugu porezne reforme tražio odgovor na pitanje kada HDZ misli vratiti 24 milijuna kuna iz Fimi medije.

- Vi ste na svom Facebooku najavili opet šou. Izričem vam opomenu – prigovorio mu je predsjedavajući Željko Reiner.

Pernar je zatim i njega pitao kada HDZ planira vratiti spomenuti novac, pa je dobio opomenu s oduzimanjem riječi. To ga ponovno nije omelo da govori bez dozvole, pa je nakon niza stegovnih mjera udaljen sa sjednice u dvostrukom trajanju. S obzirom na plan da se više ne prenose snimke iznošenja Pernara, Reiner je sazvao stanku tijekom koje ga je straža trebala izvesti iz sabornice.

- Dajem stranku da ga uklonite – rekao je Reiner straži.