Memorandumom o suradnji politika će ubrzati integraciju burzi osam država

Burze su potpisale svoje memorandume, a mi smo danas potpisali svoj kao političku inicijativu na najvišoj razini. Ono što smo zaključili u našim razgovorima: ako razgovaraju samo naše burze i naši klirinško-depozitarni sustavi, odnosno naši neovisni regulatori, a bez političke potpore, takvi procesi uvijek kaskaju, uvijek su otežani. Vjerujemo da će snažna politička potpora i akcijski plan koji ćemo uskoro izraditi rezultirati snažnijim i bržim integracijskim procesima – poentirao je potpredsjednik Vlada i ministar financija Republike Hrvatske Marko Primorac što predstavlja današnje potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u vezi sa suradnjom usmjerenom na razvoj tržišta kapitala između ministara financija i drugih visokih dužnosnika osam zemalja: Slovenije, Slovačke, Poljske, Rumunjske, Bugarske, Mađarske, Sjeverne Makedonije i Hrvatske. Prethodno je već krajem 2024. potpisan i Memorandum o razumijevanju između burzi u Bratislavi, Bukureštu, Budimpešti, Ljubljani, Skopju, Sofiji, Varšavi i Zagrebu, s ciljem jačanja suradnje i integracije tržišta kapitala u srednjoj i jugoistočnoj Europi, uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).